Periodistas publican falsedades sobre el Gobierno, la pandemia y el 8M. Un abogado condenado por estafar a clientes denuncia al Gobierno basándose en esas mentiras. Una jueza abre diligencias y encarga un informe a la Guardia Civil que hace un chapucero recorta y pega de los bulos y manipula testimonios para concluir alegremente que el Gobierno nos condujo a la muerte el 8M, aunque fueron tan idiotas de ir ellos también. Esto es España. Cloaca y pandereta. Teorías de la conspiración y policías conspirando.

Ya hemos visto antes cómo la policía política inventa basura contra rivales políticos. La novedad es que aquí las cloacas de Interior se rebelan contra el propio Gobierno. Las cloacas ahogan al propio ministro que las ignoraba cuando atacaban a Podemos. Ahora le toca padecerlas por estar en coalición con los morados. Las cloacas no están con el PSOE, como estuvieron ataño, están con los conservadores. A Marlaska, que de ellas sabe un rato, le han estallado en la cara. Justicia poética con el juez que negaba torturas en España.

Por su torpeza, le ha disparado un tiro en el pie al Gobierno con una bala que servía para defenderlo. No debería haber cesado a Pérez de los Cobos, mando superior de los autores del informe, antes de que se hiciera pública la novela que escribieron sus subordinados. Ahora no habría tenido ni que cesarlo, habría renunciado él solito y el ministro no nos habría mentido sobre los motivos. Le ha regalado argumentos a la oposición y sus medios, que han convertido en ataque a la Guardia Civil, un ataque de unos mandos de la Guardia Civil al sistema democrático de derecho.

No desviemos el tiro. Aquí lo más grave es que oficiales de las fuerzas del orden intoxican procesos judiciales para acabar con un gobierno. Sus propios compañeros deberían pedir su expulsión por volver a asociar a la Guardia Civil con estas inclinaciones golpistas. El patrioterismo barato ha salido a defender al Cuerpo como defienden a la Monarquía: a bulto. Les da igual que haya personas manchando el nombre de la institución. No les importa la degeneración de España, lo que les importa es gobernar ellos la degeneración.

Y están degenerando el clima político hasta hacerlo irrespirable. Ayer en la sesión de control, García Egea sugirió la insubordinación de los mandos de la Guardia Civil y Álvarez de Toledo llamó "hijo de terrorista" a Pablo Iglesias, por el pasado antifascista de su padre en el FRAP. Ahora los disparos al techo del Congreso son retóricos. Retórica insurreccional y franquista. No hablan de nuestros problemas, por qué hacemos nuestros los suyos. Es responsabilidad de todos no caer en sus tiroteos. Si ellos quieren liarse a tiros, que se queden solos hasta quedarse sin balas.

No subestimemos la amenaza. No sólo de la derecha, también de la vieja progresía que no ve con buenos ojos a la nueva y mucho menos a los podemitas. La oposición agita, la caverna amplifica y la cloaca fabrica. Así se rompen las democracias. Así caen gobiernos legítimos. Éste concatena desaciertos propios con errores forzados. Debería concentrarse en hacer las cosas mejor y evitar dispararse en el pie. No le des munición al enemigo.

