Ahora que casi todo ha parado, se ha hecho más visible quienes tienen que seguir en marcha para que podamos seguir viviendo. Aparte de los sanitarios y los farmacéuticos, la mayoría de las personas que proporcionan los servicios básicos son gente humilde, curritos precarios, muchos explotados o mal pagados, profesiones a veces sin protección ni reconocimiento. Ahí están cajeras, kellys, riders, transportistas, reponedores, productores de alimentos, pequeños comercios... Los invisibles se han hecho visibles y los que parecían los últimos son los primeros para que lo demás funcione.

Cuando voy a la radio cada mañana, me llama la atención en los vagones de Metro y las calles casi desiertos, el alto porcentaje de mujeres e inmigrantes que veo. A veces las dos cosas, mujeres inmigrantes, las más indefensas de la cadena. Podéis verlos con sus bicis o en los supermercados cuando salís del encierro. Y aunque no las veamos, muchas están cuidando y limpiando, muchos están cargando y conduciendo. No es ninguna novedad que la pirámide se sostiene sobre una inmensa base de machacas, pero sí es un descubrimiento para muchos lo que dependemos de ellos.

Resulta que los trabajadores más vulnerables son esenciales para el resto. Resulta que los cuidados que realizan sobre todo las mujeres son fundamentales para la vida. Resulta que los autónomos no pueden parar ni en una epidemia porque qué sería de nosotros sin ellos. Resulta que los inmigrantes a los que la ultraderecha pide expulsar del país, incluso echar de la Sanidad en pleno coronavirus, se juegan su salud para mantener a flote el país en mitad del naufragio.

El reconocimiento de su importancia debería ir unido al reconocimiento de sus derechos. No basta con nuestro aplauso, hace falta apoyo social y político. No puede ser que los cuidados no sean considerados trabajo, que las mujeres sigan sufriendo discriminación laboral, que los repartidores trabajen en condiciones de semi esclavismo, que los autónomos sean siempre los más desprotegidos, que se tolere la criminalización de los inmigrantes que contribuyen con su esfuerzo al bien común.

Entre las reclamaciones que deben salir de esta crisis, no se nos puede olvidar la protección de los que nos han protegido. Por supuesto incluyo a los servicios médicos, que han sufrido recortes, privatizaciones y precarización, pero también llevan años denunciando agresiones de pacientes que no entienden las condiciones ni la dificultad de su trabajo. Ahora que nos hemos dado cuenta de cuánto les necesitemos, peleemos por ellos como ellos están peleando por nosotros. No necesitan placas ni monumentos, tampoco que les llamemos héroes, lo que necesitan es respeto. Que defendamos la Sanidad pública y los derechos sociales cuando salgamos. Que las palmas se transformen en puños en alto.

