Joan Coscubiela contra el extremismo

En la llamada de actualidad conoceremos el caso de Marius Makon, el actor que sufrió este lunes una agresión racista en un bar de Móstoles mientras tomaba algo con unos amigos. Una mujer allí presente le golpeó con una botella al grito: "No quiero negros en el local ni delante mía" y "puedo matarlo y no me pasaría nada porque soy blanca".

Empantanados, una alternativa federal al sóviet carlista es la crónica política y personal de Joan Coscubiela, abogado sindicalista y ex diputado de Catalunya Si Que Es Pot, que el 7 de septiembre pronunció un vehemente discurso en el Parlament denunciando la vulneración de la legalidad y los derechos de la minoría. De aquel día nace este libro que analiza la última legislatura, sin duda la más difícil que ha vivido Cataluña en nuestra democracia.





En las utopías y la política pone el foco Punto de Vista un festival de cine documental que se celebra en Pamplona. Este año revisa la revolución de Mayo del 68 con una mirada crítica y actual.





Y del cine a la literatura, el señor Tropical nos lleva a la Isla de los Malditos para hablar del movimiento OuLiPo, un grupo de experimentación literaria creado en los 60 y formado por matemáticos y escritores como Georges Perec, Raymond Queneau o Italo Calvino.





