"Los 52 diputados de Vox son por la incultura del país"

"Que haya 52 diputados de un partido de ultraderecha en el Congreso me parece incultura de un país, no haber salido de tu barrio y no saber nada de nada, lo más bajo de la sociedad, hay cosas indefendibles. Pero está tan desesperada la gente que el populismo hace su labor, y las soluciones drásticas y rápidas... La mezcla de incultura, peña que está muy cansada, y miedo te lleva a esos diputados, que antes votaban al PP". Kase.O responde a las preguntas de la carnicería sonora desde un Palacio de Congresos de Zaragoza lleno para el último #EnCrudoyEnDirecto.

En la entrevista, que concluyó con seis temas en directo, el rapero defiende la separación del arte y la política en el sentido de no juzgar la obra por las ideas del autor. "Es como si no me pudiera gustar Dalí porque era monárquico, yo tengo fans de derechas y su opinión me vale igual. No tengo unas ídeas muy férreas sobre política y no me gusta hablar de ello".



"Para mí la política es una quimera, y yo la hago con 10 o 15 personas en mi vida, si no visitas a tu abuela qué me estás hablando del Sáhara. La política es otra cosa para mí".

El artista también mostró su versión más espiritual desgranando su percepción del sentido de la vida, las religiones y la capacidad creativa. "Eso que llaman el alma no es más que una parte de la eternidad en nosotros. Cuando los esqueletos se van junto a las raíces de los árboles, creo que se nos concede esa eternidad". Sobre religión, Kase.O defendió que "la gente está muy enfadada con la Iglesia, con razón, y no le da cancha a lo espiritual. Si no hubiera religiones, la gente creería en Dios".



En el documental "Dentro de El Círculo", el rapero muestra el proceso de creación y la búsqueda de la perfección pero también recoge la purificación que supuso el último disco y la gira para Kase O.: momentos malos, la inseguridad o la depresión. "Estuve a punto de dejar el rap y me comían los miedos: a fracasar, me parecía que todo lo que escribía no gustaría a los chavales, estás viejo, no rimas bien. El nivel de autocrítica era insufrible, desquiciante".

Tras el éxito mundial de ese trabajo, Javier Ibarra insiste en recordar que "detrás de este disco hay un equipo muy currelas que hace que todo salga bien. En el documental hemos dejado los restos para que toda esa curiosidad que puedan tener los seguidores quede saciada".

"Me hace feliz que la peña que trabaja conmigo esté contenta y venga a currar con alegría, hay gente muy roñas por ahí pero no necesito racanear en eso. Y es algo que recomiendo a todos los empresarios, no todo es la plata".

Para la producción de "El Círculo", Kase O. eligió a Gonzalo Lasheras, que ha trabajado con Aute, Iván Ferrerio o Jorge Drexler y estilos alejados al rap: "De rap ya sabía yo, necesitaba a alguien que redondeara los temas y fuese capaz de conseguir lo que conseguimos".

Kase.O En Crudo y En Directo desde el Palacio de Congresos de Zaragoza Álvaro Vega Gómez

Carne Cruda te trae a Kase.O En Crudo y En Directo, programa especial con el referente del rap en castellano a nivel mundial.

Entrevista y temas en directo para presentar el nuevo trabajo audiovisual "Dentro de el círculo", que incluye un directo de la última gira, un documental sobre la creación y lanzamiento de "El Círculo", material extra y temas inéditos, colaboraciones y remixes, en un especial desde la capital aragonesa donde tendremos la oportunidad de repasar la carrera y los éxitos de su último trabajo, con más de 20.000 copias vendidas y dos veces premiado en los MIN de la música independiente.

