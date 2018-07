Último round: Joana Pastrana, campeona mundial de boxeo

Es nuestro último programa de la temporada. Si algo ha marcado este año, ha sido la lucha de las mujeres. Por eso queríamos que este último programa del curso lo protagonicen mujeres luchadoras y peleonas que derriban todos los tópicos y dejan KO al machismo. Como Joana Pastrana, campeona mundial de boxeo, la mujer que ha batido todos los récords en el cuadrilátero nos dará unas lecciones de autodefensa.

Tune out the noise se llama el flamante nuevo disco de Aurora & The Betrayers, la campeona mundial del soul español, la mujer que ha repartido los mejores discos de funk rock de los últimos años. Contamos también con Virginia Riezu que, para ser mujer es bastante graciosa. Así se llama el mónologo que la ha convertido en una de las cómicas más divertidas del momento. Y nos despedimos con nuestros colaboradores para preparar la décima temporada, ¡sí, 10!

