¿Hay que reformar la malversación?

PSOE y ERC llegan a un acuerdo sobre la reforma del delito de malversación diferenciando si existe o no lucro personal. Por un lado, mantienen la malversación apropiatoria, es decir, a quienes utilizan patrimonio público en su beneficio particular o en el beneficio de terceros. Este delito continúa con las penas ya existentes de hasta ocho años de cárcel. La propuesta añade otros dos tipos de malversación y rebaja hasta 4 años la pena por malversación cuando no existe ánimo de lucro y crea el desvío presupuestario irregular que castiga a quienes destinen patrimonio público a otro fin público distinto al presupuestado.

Analizamos si es necesaria o no está reforma y preguntamos si la situación en Cataluña justifica esta respuesta en la tertulia “Nido de Rojos y Rojas” con Irantzu Varela, periodista y referente activista feminista, con el periodista Miquel Ramos, autor de “Antifascistas”, y el crítico, escritor, cómico y director adjunto de La Marea, Bob Pop.

Puedes escuchar aquí el programa completo.