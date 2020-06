No puedo respirar: la revuelta antirracista en EEUU

George Floyd tenía 46 años, era padre de una niña de 6 y ex guardia de seguridad. Había perdido su empleo durante la pandemia de coronavirus, como millones de estadounidenses. Fue detenido por la policía después de intentar pagar con un billete falso de 20 dólares. Murió asfixiado por bajo la rodilla de Derek Chauvin, un agente blanco, tras manifestar que no podía respirar.

Seis años antes, Eric Garner murió estrangulado por un policía blanco después de gritar once veces "I can't breathe" (no puedo respirar) y aquella frase se convirtió ya entonces en lema contra la violencia policial. Desde Minneapolis a Washington, hoy este grito vuelve a dar la vuelta al mundo.

Analizamos causas y origen de la brutalidad policial contra la población negra en Estados Unidos y el racismo y la desigualdad histórica que avivan las protestas antirracistas por todo el país con nuestro corresponsal en Washington, Carlos Pérez Cruz, y Clarence Lusane, activista y profesor en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Howard de Washington.

Y entrevistamos a Mark Bray, historiador y autor de “Antifa: Manual de Antifascismo”, después de que Trump acusara al movimiento Antifascista de estar detrás de los disturbios y manifestara su intención de incluirlo en la lista de grupos terroristas internacionales.

Además, analizamos la repercusión internacional de los disturbios con Jennifer Molina, periodista y una de las portavoces de las convocatorias de la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España en repulsa del asesinato de Floyd.

