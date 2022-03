Castilla-La Mancha mejora la previsión inicial de aceite de oliva con una producción final de 125.000 toneladas

Castilla-La Mancha ha terminado la campaña de la recogida de la aceituna con 125.000 toneladas, mejorando las previsiones iniciales, según ha destacado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo durante la inauguración de la II Feria 'Aove & Nuts Experience 2022' que se celebra en Talavera, añadiendo que “es una muy buena noticia, que llega en un buen momento para el aceite de oliva virgen extra y para el de orujo, y significará que va a ser extraordinariamente rentable para los olivicultores”.

El consejero ha recordado que Castilla-La Mancha es la segunda región productora de aceite y la primera en frutos secos, “siendo líderes en nuestro país” en el pistacho, con más de 80 por ciento de la superficie en España y más de 44.000 hectáreas, así como con más de 154.000 hectáreas de almendra, en los que “somos muy competitivos”. Cultivos muy importantes que generan rentabilidad y en los que se encuentra el futuro del sector agroalimentario en los próximos años.

En esta nueva edición de la feria, que retoma su presencialidad, participan 107 estands y 71 expositores, en un espacio de 12.000 metros cuadrados, con la presencia de productores de aceite y frutos secos, agricultores, cooperativistas, empresas inversionistas o representantes de maquinaria para la producción de AOVE, ha informado la Junta en un comunicado.

Entre ellos, el de Castilla-La Mancha, con la marca de doble garantía de calidad 'Campo y Alma' que aglutina a todas las denominaciones de origen, como las cuatro regionales de aceite (DO Montes de Toledo, DO Aceite de la Alcarria, DO Aceites Campo de Calatrava y DO Aceite Campo de Montiel) y a las indicaciones geográficas protegidas.

Además, la feria contará con cocina en vivo, con la presencia de los mejores cocineros de la región, como el de hoy, de la mano del talaverano y estrella Michelín, embajador de 'Campo y Alma', Carlos Maldonado.

En el acto inaugural ha estado también la diputada de Turismo, Artesanía y Deportes, María Jesús Pérez, institución que contará con un estand durante los tres días de feria para que las almazaras de la provincia de Toledo que lo deseen puedan mostrar sus productos.

Igualmente, ayudará a la realización de catas comentadas para adultos, tanto de AOVE como de frutos secos, talleres infantiles, showcooking y exposición de maquinaria de procesado y mecanización de los frutos secos.