Alcázar en San Juan permite fumar sin distancia mientras el Gobierno castellanomanchego amplía la información al juez

La decisión judicial de prohibir algunas de las medidas decretadas por la Delegación de Sanidad en Ciudad Real que aumentaban las restricciones en Alcázar de San Juan debido a la situación de transmisión comunitaria de COVID-19, han provocado un revuelo en esta ciudad, una de las más importantes de Castilla-La Mancha. El auto del juzgado de guardia que asumió esta resolución tumba unas medidas pero permite otras, por lo que el Ayuntamiento todavía está revisando todas las medidas para su correspondiente ejecución.

Un juzgado tumba la prohibición de fumar y el uso obligatorio de mascarilla en cualquier espacio de Alcázar de San Juan

Saber más

Pero fuentes municipales adelantan a elDiarioclm.es que el auto debe asumirse y que por lo tanto, en Alcázar de San Juan no puede aplicarse la medida que prohíbe fumar en la vía pública y en las terrazas si no hay distancia mínima de dos metros entre personas. De la misma forma, no pueden proceder al cierre de parques y jardines ni pueden imponer el uso obligatorio de mascarilla en todos los lugares.

El auto lo dictó este sábado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ciudad Real, en funciones de guardia. En el mismo, tumbaba medidas del nuevo decreto castellanomanchego de restricciones como la prohibición de fumar en la calle o en terrazas si no hay distancia de seguridad, o el uso obligatorio de mascarillas en cualquier espacio. Consideraba que estas medidas no reúnen los requisitos mínimos de proporcionalidad y vulneran "de manera absoluta" derechos fundamentales sin la debida justificación y motivación.

Sin embargo, el resto de medidas resueltas por la Delegación de Sanidad, como el cierre del ocio nocturno también incluido en el decreto autonómico, se han ratificado judicialmente para un plazo inicial de 14 días y a expensas de la evolución epidemiológica en la localidad.

Este auto de ratificación de medidas sociosanitarias se produce tras haber solicitado permiso la Administración regional para la aplicación de las medidas. Actualmente, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha está recopilando información para ampliar todos los datos le ha solicitado el juez junto con el auto. Por el momento no lo recurrirá.