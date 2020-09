Todo es posible si lo intentas

Querido lector o lectora, soy Violeta, tengo 14 años, estoy estudiando 2º de la E.S.O. en Toledo, ciudad en la que vivo, y quiero contarte algunas cosas sobre mí para que puedas entender mi realidad. Quiero empezar por una experiencia que se me ha quedado muy grabada en la memoria, y porque creo que es importante compartir esta realidad para que intentéis no ser partícipes de ella.

Cuando empecé el instituto, algunos de mis compañeros y compañeras pudieron entender que tenía algún rasgo, ya sea físico o de personalidad, que me hacía diferente a ellos, por lo que constantemente se burlaban de mí.

Te prometo que no fue una situación fácil, ni para mí, ni por supuesto para mí familia, pues mi ilusión y ganas por ir al instituto, de aprender o de conocer a otras personas desaparecieron por completo. Es por ello que cambié de instituto, lo que tampoco fue fácil, porque mi autoestima estaba muy baja, lo que hizo especialmente difícil las primeras semanas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, he ido recuperando las ganas de volver a ser yo misma y alcanzar mis metas, para lo que siempre he contado con el apoyo de mi familia. Ellos han sido y serán un pilar fundamental para mí. No han dejado de buscar lo mejor para mí en ningún momento.

Una de las muchas formas en las que me han ayudado, ha sido encontrar otros espacios en los que sentirme cómoda, aprender y desarrollarme. En esa búsqueda incansable mamá conoció CECAP, y le llamó mucho la atención la forma que tienen de ayudarme a definir y conseguir mis objetivos personales, así como la ilusión que ponían en formar parte de mi desarrollo. Esto parecía ser una nueva oportunidad para empezar de nuevo.

Así, el año pasado empecé en CECAP, y entre otras, en el Área de Capacitación Personal y Accesibilidad, donde me apoyan para alcanzar un mayor grado de autonomía y a mejorar mis habilidades sociales y de comunicación. Uno de los objetivos que nos hemos marcado es la mejora de mi iniciativa para hablar con chicos y chicas de mi edad, lo que me está ayudando mucho a conocer a otras personas que realmente me aceptan tal y como soy, valorándome y dándome la oportunidad de formar parte de un grupo de amigos y amigas.

También estoy aprendiendo estrategias que me ayudan a dar menos importancia a las valoraciones negativas que los demás tienen hacía mí. No quiero decir con esto que el bullying no te afecte si eres una persona empoderada, pero sí que tienes que saber discriminar que ciertos comentarios y actitudes se realizan sólo para hacerte sentir mal, sin ningún objetivo constructivo. Afrontarlo así, me está ayudando a superarlo de una forma mucho más rápida.

También estoy mejorando mi autoestima mediante las estrategias necesarias para afrontar diversas situaciones a las que me enfrento constantemente. Estoy aprendiendo a conocerme mejor, valorando más las cosas buenas, y trabajando los puntos débiles de forma positiva, y, sobre todo, constructiva, tratando de ser mejor cada día.

Todo esto me está ayudando mucho en mí día a día. Fíjate si he crecido personalmente, que ahora mi frase favorita es “todo es posible si lo intentas”. Por eso quiero decirte que intentes todo aquello que te motive, que creas que puede hacerte feliz. A veces no será fácil, e incl.

uso los demás tampoco te lo pondrán fácil, quizás sólo porque ellos no podrían conseguirlo, pero con ilusión, trabajo y constancia, puedes conseguir lo que te propongas.

Sin más, me despido animándote a que apoyes a todas aquellas personas que alguna vez te pidan ayuda o creas que la pueden necesitar. Quizás para ti sólo sea un gesto; para mí, está suponiendo una nueva oportunidad.