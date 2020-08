Viajar a Brighton cambió mi vida

Quiero contaros una historia que viví en el año 2010, cuando me fui a vivir a Brighton una ciudad costera de Inglaterra, está historia me cambió la vida. Brighton es una ciudad de la costa sur de Inglaterra llena de vida, muy turística y a solo una hora de Londres. Por cierto, soy Miriam una joven de 29 años de la Puebla de Montalbán, Toledo, que se considera extrovertida, muy amiga de sus amigos y a la que le gusta disfrutar del tiempo con ellos y la familia, así como, el deporte. Creo que tengo bastante sentido del humor y espero hacértelo pasar bien leyendo esta historia.

Cuando yo tenía 20 años mi tía Mamen tuvo a mi primo Adrián y necesitaba a alguien que le ayudase con sus cuidados y pensó en mí, por lo que, me convertí en “Au pair” término que utilizan allí para llamar a la niñera que reside en la misma casa que los niños a los que cuida. Cuando me fui no sabía que se les llamaba así, esto lo aprendí después cuando ya estaba allí y poco a poco me fui haciendo con el idioma. Sin pensármelo cogí mi maleta y con mucha ilusión y ganas de vivir la experiencia me subí a un avión por primera vez, nunca tuve en cuenta que pudiera tener alguna debilidad que me pusiera difícil el viaje.

Todo fue muy nuevo para mí cada día tenía que hacerme cargo de los cuidados de un bebé, en una ciudad que no conocía, con personas que hablaban otro idioma, con una cultura y formas de hacer muy diferentes a las mías, sobre todo la comida y los horarios, y que me decís del tiempo, que frío hacía allí y que días tan oscuros; la verdad, era todo muy nuevo y mi trabajo era una gran responsabilidad. Me hacía cargo de Adrián e intentaba tenerle siempre entretenido lo que me daba la oportunidad de poder salir con él a pasear y conocer la ciudad y de esos momentos algo que recuerdo con mucho cariño son los paseos por el paseo marítimo y ver el mar cada día, aquí en Toledo no tenemos esta oportunidad y a mí el mar me encanta.

Me gustaba mucho ir a la biblioteca y allí cogía libros, ojeaba revistas…, ya que mi Tía Mamen y mi Tío Carlos me daban clases de inglés cuando teníamos tiempo para ello y nos reíamos mucho, porque me costaba bastante entenderlos. Ahora no hablo muy bien el inglés, pero si lo comprendo, la pronunciación es muy difícil para mí, pero es un idioma que entiendo muy bien, lo que me ayuda en mi trabajo actual aquí en Toledo, porque ahora trabajo en el Museo del Ejercito como Auxiliar de Sala y como vienen tantos turistas de otros países logro entender lo que me dicen. Allí me encontré mucha gente que hablaba español y eso facilitó mucho mi adaptación en esta ciudad y pude desenvolverme con mucha autonomía, aquí fue la primera vez que me di cuenta de que tenía que dejar mis inseguridades a un lado y ser una mujer independiente, aunque, allí por mi aspecto físico todos pensaban que era una niña menor de edad y en la Biblioteca me hicieron un carné para niños y con esto me ahorre un dinero cuando me cobraban entradas de menores en los establecimientos que visite.

Viví durante 2 años en esta preciosa ciudad y aquí aprendí a ser una persona más autónoma me di cuenta de lo importante que es tener un trabajo y sentirte útil, y aprendí que no hay nada tan valioso y tan importante como que confíen en ti y te den una oportunidad para aprender y hacer cosas nuevas, si no hubiese recibido la llamada de Mamen y no hubiese cogido ese avión no habría tenido está experiencia tan importante para mí.

Cuando regresé a España tenía claro que tenía que formarme y vivir mi propia vida, por eso, me formé para conseguir un empleo, como el que tengo ahora, y poder vivir de manera independiente de mi madre, salir del hogar familiar y emanciparme. En el año 2018 me vine a vivir a Toledo con un grupo de amigas y está siendo la mejor experiencia de mi vida, porque ahora no soy tan insegura y tomo mis propias decisiones. Tengo un grupo de personas que me ayudan en el día a día con aquello que necesito y estoy muy agradecida a los profesionales que trabajan en el Servicio de Capacitación CECAP que siempre confiaron en mí y me ayudan con lo que necesito en cada momento, pero esto es otra experiencia que os contaré en otro momento.