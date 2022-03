CCOO denuncia que “más de un tercio” del personal de limpieza del Hospital de Toledo está fuera de convenio

CCOO ha lamentado que la contrata de la limpieza del Hospital Universitario de Toledo (NHUT) mantiene a 36 trabajadoras, "más de un tercio de la plantilla, ajenas al convenio colectivo de aplicación e incluso privadas de derechos laborales básicos".

La UTE encargada del servicio, afirma el sindicato, "no reconoce ninguna categoría profesional a estas 36 trabajadoras, a las que obliga a realizar tareas que no les corresponden". Tampoco, añaden, "les abona el plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad, ni las facilita sus nóminas; ni les respeta sus libranzas semanales: trabajan hasta nueve días seguidos, incluidos festivos y domingos".

CCOO-Hábitat ha denunciado ya ante la Inspección de Trabajo de Toledo la situación del personal de limpieza de esta contrata, la 'UTE Hospital Toledo II' que "ha creado una doble plantilla, con diferentes derechos y diferentes salarios, aun compartiendo centro de trabajo y debiendo realizar las mismas funciones".

"Pero la intención de la UTE no es reconocer sus derechos de convenio a las que ahora no los tienen, sino recortárselos también a las demás", denuncia José Luis Cerro, secretario general de CCOO-Hábitat de Toledo.

Cambio de categoría

Para ello, según el sindicalista, "quiere imponer una Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo (MSCT), de forma que todas trabajen ocho horas diarias siete días seguidos, incluyendo las tardes de los sábados, los domingos y festivos, como cualquier día laborable; tal y como ya hacen las 36 que fueron contratadas para limpiar la obra del hospital hace ya unos dos años, cuando aún no estaba en servicio".

"Una vez iniciada la asistencia sanitaria, tendrían que haber pasado a la categoría profesional de Peón Especializado, que es la que establece el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo para el personal que presta servicios en centros hospitalarios, centros de salud y centros de especialidades de la provincia", indica el secretario general de CCOO-Hábitat de Toledo.

Antiguo hospital

"Pero es que a las otras 90, procedentes de la contrata de la Limpieza del antiguo Complejo Hospitalario de Toledo (Hospitales Virgen de la Salud, Provincial y Virgen del Valle) no las reconocen los acuerdos que tenían suscritos con su contrata de procedencia. Y encima las están coaccionando para que acepten sin rechistar la MSCT y el consiguiente cambio de sus cuadrantes", agrega.

Por todo ello, señalan que CCOO-Hábitat "no va a permitir que esta UTE haga de su capa un sayo, que pisotee los derechos de las 36 trabajadoras a las que ha expulsado del convenio y que pretenda hacer lo mismo con las demás".

"Muchísimos más metros y menos gente para limpiar"

Rosa Sánchez, presidenta del comité de empresa, ha señalado que "el hospital nuevo es muy grande, son muchísimo más metros" y hay "menos gente para limpiar". "Ahora mismo hay además 18 compañeras de baja por IT, a las que la UTE no sustituye, con lo que las que quedamos tenemos que hacer su trabajo y el nuestro. Hay un exceso de supervisión alucinante, auténtico acoso", indica.

Señala que la UTE "presiona para implantar ya los nuevos cuadrantes" y argumenta que "no tiene con quién negociarlos, porque el comité de empresa elegido por las antes trabajadoras del Complejo Hospitalario de Toledo no representa a las 36 mujeres que no provienen de esa contrata".

"Así que ni tienen convenio, ni categoría profesional, ni funciones claras, ni libranzas semanales, ni acceso a sus nóminas y tampoco tienen representantes sindicales. Vamos a convocar elecciones mañana mismo", afirmaba, en referencia a este viernes.

Instan a la Concesionaria del HUT a tomar cartas en este asunto y también al Sescam que, es titular del servicio público sanitario y "no puede lavarse las manos". No descartan convocar movilizaciones, "porque la situación de las trabajadoras de la limpieza del HUT, y la deriva que lleva la contrata, es impresentable".