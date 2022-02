Clausuran el 'Hotel Jake' de Talavera de la Reina ante el incumplimiento del cese de la actividad

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha procedido la tarde de este viernes a la clausura y precinto del polémico 'Hotel New Jake' para el que el pasado lunes había ordenado el cese de su actividad por "deficiencias urbanísticas".

Tal y como recoge la resolución dictada, se ha ordenado a la Policía Local esta medida después de que la gerencia del negocio haya incumplido "de forma reiterada" el cese de la actividad que le fue comunicado hace escasos días por "no cumplir con varias premisas relativas a garantizar la seguridad de las personas".

Este incumplimiento, apunta el Ayuntamiento de Talavera, ha sido constatado por la Policía Local durante varios días, y en base a las competencias municipales del Consistorio, ha conllevado al cierre y precinto del establecimiento ubicado en la EATIM de Gamonal. Tras anunciarse el requerimiento para el cese de la actividad en el 'New Jake', la Plataforma Cívica de Gamonal trasladaba a este medio que esta medida no se estaba cumpliendo pues el local había programado un espectáculo para este fin de semana que estaban promocionando con flyers.

Cabe recordar que hace apenas dos meses que más de un centenar de vecinos y vecinas se concentraban para pedir el cierre del, aseveran, "prostíbulo disfrazado de hotel", ubicado a escasos metros de la escuela infantil y del colegio del pueblo.

Incidentes tras su reapertura

Fuentes de la Plataforma afirman que desde la reapertura del establecimiento el pasado mes de diciembre ya se producido "varios incidentes", como el que dicen que presenció "una mujer que vive cerca del hotel y que se encontró con tres hombres en la calle con el pene por fuera de la ropa cuando iba con su hijo".

Lamentan que a su juicio las administraciones "no hagan nada para poder desenmascarar lo que todo el mundo sabe". "Si tienen dinero van a hacer las reformas que les pidan. El cese de actividad no se ha producido -indicaban antes de la clausura del local-. Creemos que se tendría que hacer mucho más. No solo inspecciones sino certificar que ahí se ejerce la prostitución y saber si las personas que están ahí lo hacen de manera voluntaria", apuntan.

En este sentido, aseveran que miembros de la plataforma se han encontrado con personas acreditadas de una ONG que visitaban el 'New Jake' "igual que hacen en otros prostíbulos" para atender la salud de personas en situación de prostitución.