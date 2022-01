UGT afirma que la “improvisación y la falta de personal” ha causado “estragos” en sanidad y educación durante la sexta ola

La Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla-La Mancha ha advertido de los "estragos" que ha sufrido tanto sanidad como educación durante la sexta ola de la pandemia. Estos "estragos", recalcan, están conectados con la "improvisación y la falta estructural de personal" que consideran existe en ambos sectores. Fernando Peiró, responsable de Sanidad del sindicato, ha apuntado que a diario y de media se están viendo en las consultas a entre 80 y 100 pacientes y más de 100 pacientes en las guardias.

Esta carga, señaló, es el "triple" de lo habitual, y se debe sumar plantillas "menguadas" ya que hay profesionales contagiados cuyas ausencias "no se cubren". Peiró ha recalcado que se debe resolver la "escasez estructural" en sanidad, y que "todo lo relacionado con el COVID así como la burocracia que supone (bajas laborales, por ejemplo) se saque de los centros de salud". "La novedad no es la falta de profesionales, es algo que venimos demandando desde hace muchos años; la novedad son las filas en las puertas de los centros”, señaló.

Además, desde el sindicato han recalcado que las medidas adoptadas para aliviar la carga "no están funcionando como deberían", como los puntos centralizados de pruebas diagnósticas o las bajas laborales. Por eso, Peiró resaltaba las condiciones de "estrés, cansancio y agotamiento" en las que están trabajando los profesionales sanitarios.

Desde UGT Servicios Públicos también advierten de que la COVID "no es el virus de la gripe" y de que “no nos queda más remedio que seguir conviviendo con él”. “No entendemos que se hagan predicciones que apuntan a una gripalización de COVID cuando estamos hablando de un virus que no está controlado al 100% y cuya evolución vemos que cambia día a día”.

Cribados masivos en educación

Por su parte, Manuel Amigo, responsable de Educación de UGT Servicios Públicos, también se refería a esa "improvisación" con la que ha actuado la administración y a que la adopción de medidas de refuerzo se debería haber realizado al inicio de curso. “Ya alertamos hace tiempo del alto grado de contagios y de las consecuencias que esto podría tener en las aulas, por eso consideramos que a la hora de tomar medidas se ha llegado tarde”. De este modo, advirtió del "elevado número" de contagiados que hay en la comunidad educativa.

Sobre el sistema de sustitución acelerada de estas bajas afirmaba que, “si bien la situación excepcional hace que no nos podamos oponer, lo cierto es que estas medidas están afectando directamente a los derechos del colectivo de docentes interinos ya que no se está respetando el sistema de adjudicación de interinidades docentes establecido por la norma". UGT propone la realización de cribados masivos dentro de la comunidad educativa; la revisión de si hay grupos donde las distancias de seguridad no sean las correctas; la revisión de que la ventilación y las mascarillas se usan adecuadamente; la aceleración de la campaña de vacunación infantil; y la utilización de los planes de semipresencialidad "en las semanas que la incidencia esté desbocada".