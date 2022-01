Cs descarta confluir con PP: “Núñez dijo que gobernaría con Vox, y yo con Vox ni a la vuelta de la esquina”

El diputado regional de Cs por la provincia de Toledo David Muñoz Zapata ha descartado por completo que la formación naranja pueda explorar la vía de la confluencia con el Partido Popular en Castilla-La Mancha de cara a las próximas elecciones autonómicas, toda vez que el líder de los 'populares', Paco Núñez, ha verbalizado que "quiere gobernar con Vox", y los naranjas con Vox, "ni a la vuelta de la esquina".

En una entrevista con Europa Press, Muñoz Zapata ha apuntado que no le gustaría formar equipo con los 'populares', algo que ahora le agrada "aún menos" al ver el "comportamiento desleal" que han tenido en Castilla y León al convocar elecciones y romper su Gobierno con Cs. "Soy liberal y creo en la libertad, pero no como un eslogan. El señor Núñez ya ha dicho que quiere gobernar con Vox y lo tiene claro, y yo ni a la vuelta de la esquina, porque soy de centro, entiendo la moderación y no estoy dispuesto a entrar en el juego de los populismos", ha afirmado.

Mientras, en la otra Castilla el PP "ha puesto en peligro la salud" de los castellano y leoneses en una clara "irresponsabilidad", pero ahora Cs "va a jugar el partido" con "base suficiente" para que el escenario electoral en la región vecina sea "un punto de inflexión" en los intereses de la formación. Ahora Cs tiene "una oportunidad" porque al PP "se le ha caído la careta". "Creemos que en el Gobierno se hacían bien las cosas, con la mejor médico del mundo -de Cs- al frente de Sanidad y con un vicepresidente -Francisco Igea- que hacía las cosas con mucha responsabilidad", ha aseverado. Ante la disyuntiva de si es más de fiar el PP que el PSOE tras lo ocurrido en Valladolid, no se decide, ya que opina que también "es difícil" confiar en los socialistas.

Después de que el pasado mes de octubre Muñoz Zapata renunciara a sus cargos orgánicos en la formación naranja, donde era coordinador en Toledo y responsable de programas a nivel regional, ha dicho, al respecto de su futuro, que no está ocupado en pensar en él. "Llevo poco tiempo en política pero esto cambia en minutos. Uno puede estar en un momento malo y en dos días estar arriba, o pasar al contrario", ha dicho, aunque admite que a cualquier persona que está en política "le gusta tener responsabilidad", y da igual una Alcaldía que un gobierno regional o local.

En todo caso, ha asegurado que su relación actual con Cs pasa por ser militante y seguir trabajando por los intereses del partido, sin pensar, de momento, dónde le colocará el corto plazo.