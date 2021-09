El director del censo del Lobo Ibérico: "Hay que sacar al sector ganadero del debate de la conservación"

El lobo (Canis lupus) acaba de entrar en el Listado de Especies de Protección Especial en España, deja de ser especie cinegética y por tanto queda prohibida su caza en todo el país, en virtud de una orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Es un paso fundamental en la protección del lobo que ya inició Félix Rodríguez de la Fuente en los años setenta cuando la especie estuvo al borde de la extinción en España", comenta Ángel M. Sánchez, director del proyecto 'Voluntariado Nacional para el Censo del Lobo Ibérico' residenciado en la Universidad de Alcalá.

Sin embargo, apunta el investigador, la nueva regulación se queda corta. "No era lo que queríamos, ni los conservacionistas ni los científicos que investigamos al lobo porque nuestro objetivo es que se eliminase el supuesto de los controles de la especie". Y es que, abunda, "aunque los requisitos serán más duros, la 'espada de Damocles' sigue ahí. Una especie como la del lobo, un depredador apical, no necesita en ningún caso ser controlada por el hombre porque regula sus poblaciones desde hace millones de años. No nos necesita para hacerlo".

En su opinión "raya en el ridículo que sigan controlando las poblaciones de lobos. Lo único que conseguimos es lo mismo que hasta ahora: que el animal no pueda extenderse por sus territorios históricos que abarcan toda la Península Ibérica, a excepción del norte de Catalunya".

La caza indiscriminada de la especie ha provocado una contracción de las poblaciones, hasta que en los años 70 del siglo XX llegaron a quedar poco más de 200 ejemplares en el noroeste peninsular. "Gracias a la intervención de Félix Rodríguez de la Fuente y a la Ley de Caza de 1970", cuenta el investigador, se logró que fuese considerado como pieza cinegética. Antes, su condición era la de "alimaña", en virtud de una norma de 1953 de la época franquista y por eso podía ser cazado sin límites como otros animales entre los que figuraban águilas, linces, urracas o zorros, entre otros.

"La ley de caza posterior sometió al lobo a un régimen de vedas y que se pudiera cazar solamente durante el periodo estipulado. Fue un logro tremendo que ayudó a recuperar poblaciones", explica el profesor.

Hoy en día en los censos oficiales se habla de la presencia de unos 2.000 individuos de lobo. Sin embargo, el profesor cree que la realidad es que no superan los 1.000 y que hay determinadas zonas que presentan una baja densidad, sobre todo al sur del Duero: Salamanca, Ávila, Segovia o Soria -en esta última no hay ninguno- en Guadalajara o en Madrid. "Aquí los ataques de los que se habla son casi siempre producidos por perros y eso no se dice, pero provoca un aumento en las cifras oficiales de ataques que se publican. Se pagan todas las indemnizaciones, eso sí".

La protección llega a tiempo solo si realmente se aplica para que no sea ni cazado ni controlado, excepto en casos especiales. Eso le permitiría extenderse

Las publicaciones científicas, explica, apuntan a que las manadas están entre los tres y los cinco ejemplares. "Es lo que vemos en campo. Son más pequeñas al sur que al norte. Eso no quiere decir que no aumenten en la época post reproductora. Las camadas pueden llegar a los cinco o seis, pero la especie tiene una mortalidad enorme".

¿La protección llega a tiempo?, preguntamos. "Solo si se realmente se aplica para que no sea ni cazado ni controlado, excepto en casos especiales. Eso le permitiría extenderse".

Y es que esta especie se enfrenta a un problema clave para su supervivencia que no pasa solo por el número de ejemplares. Su "escasa variabilidad genética" la condiciona y mucho. Los ejemplares actuales descienden "de un número muy pequeño de individuos".

El científico cree que "sería necesario fomentar corredores seguros para que los lobos puedan entrar a la Península Ibérica aportando el flujo genético que la especie necesita para tener viabilidad en un futuro".

Pero antes de que eso ocurra, dice, "será necesario repoblar hábitats para los nuevos individuos" porque los lugares en los que suele vivir esta especie "están en mal estado de conservación, sobre todo al sur del Duero. Están hiper fragmentados o invadidos por la ganadería extensiva que ha crecido en un 80% en zonas como Ávila y Segovia, ya que es la que más ayudas tiene de la PAC".

Apunta incluso cómo la llegada a España de razas de ganadería no autóctona, procedentes del centro de Europa, ha provocado que "haya auténticos bulldozers que favorecen la desertificación y eutrofizan los cauces altos de los ríos. Donde hay muchas vacas no puede haber ungulados silvestres porque no encuentran sustento".

Desde su punto de vista, esta situación puede solventarse. "Hay que sacar al sector ganadero del debate de la conservación de las especies. Con esto no quiero decir que haya que prescindir de su opinión. No. Pero primero se protege a las especies y luego se miran los intereses privados y cómo hacerlos compatibles, que lo son".

Cree que además al sector ganadero "no le queda otra opción: si no se hacen compatibles las explotaciones agro-ganaderas con el medio ambiente y la biodiversidad, desaparecerán". En este punto insiste en que "desde la perspectiva científica y conservacionista hay que dar un paso para separar al sector privado ganadero que se beneficia de ayudas, de aquello que tenga que ver con el lobo, un patrimonio común que debe ser protegido".

Para este profesor, "el sector ganadero utiliza al lobo como chivo expiatorio, pero no tiene nada que ver con sus problemas".

Ángel M. Sánchez recuerda que en España la ganadería recibe "importantes subsidios" y sostiene que "poco tiene que ver, por ejemplo, con la de Kenia: allí hablamos de ganadería de subsistencia a la que un solo depredador hace muchísimo daño porque no tiene ayudas. Aquí, salvo excepciones, están dotados de ayudas o de indemnizaciones sean o no sean ataques de lobo… Tenemos a un sector primario hiper protegido. No estoy en contra de la buena ganadería, pero no tiene nada que ver con la conservación", matiza.

Sobre la mesa, informes de situación en Madrid, Galicia y Asturias

La iniciativa para censar el número de ejemplares y evaluar la situación de los hábitats de la especie surgió en el año 2015. En 2019 recaló en la Universidad de Alcalá. Es un proyecto de ciencia ciudadana orientado a la formación de voluntarios para conseguir datos que ayuden a la evaluación del estado de conservación del lobo ibérico, ofreciendo así una visión científica e independiente.

La Unión Europea insta ahora a los países miembros a actualizar todos los censos poblacionales. "Habrá que hacerlos de forma más exhaustiva. Estamos a disposición de cualquiera que pueda recurrir a nuestra metodología que ofrece una información fiable en una o varias zonas".

Pero el año y medio de pandemia ha frenado la incorporación de voluntarios al proyecto. "Esperamos olvidarnos de estos dos años y comenzar a formar gente para zonas nuevas y volver a salir al campo en las que ya estamos".

El Voluntariado Nacional para el Censo del Lobo Ibérico y la Evaluación del Estado de Conservación de sus Hábitats Naturales tiene pendiente la emisión de dos informes de situación sobre las comunidades autónomas de Galicia, Madrid y Asturias. "Esperamos hacerlo el próximo año".

Reconoce que un proyecto "tan ambicioso" requiere mayor nivel de financiación. Actualmente Ángel M. Sánchez mantiene reuniones con varios científicos en el ámbito internacional para abrir una nueva línea de investigación en torno a la salud actual del lobo, su variabilidad genética y los parásitos internos. "Creemos que es interesante comparar las poblaciones de la Península Ibérica de cara a la conservación. En Portugal llevan desde los años 80 con el lobo protegido y tienen bastante experiencia".