Albacete Apadrina: cuando fomentar productos sostenibles y de kilómetro cero tiene premio

Atilano Jiménez Pozuelo, de Albacete Apadrina ha sido reconocido por el Gobierno regional por su trabajo para el fomento del consumo de cercanía de productos saludables y sostenibles. Este premio se lo han dado por "fomentar el comercio de cercanía, de kilómetro cero, el producto local...", asegura.

Fue el pasado mes de febrero cuando se constituyó la Comisión Regional de Distintivos a las Mejores Prácticas en Materia de Consumo que es el órgano encargado de la tramitación de las solicitudes de concesión del citado distintivo.

Atilano Jiménez es de Albacete, pero cuando se casó se fue a vivir a Lezuza, a 56 kilómetros de la capital. Empezó a comprarle huevos a su vecina Encarna. La historia que sigue después es la de un emprendedor que ha conseguido, desde la sostenibilidad y las buenas prácticas, crear su propia empresa.

¿Cómo surgió la idea de montar su propia empresa a través de apadrinar gallinas?

Después de estar comprando durante dos meses huevos de gallinas a mi vecina, un día los compré en un supermercado normal porque mi vecina ya no tenía y cuando abrí el huevo de la tienda me di cuenta de la diferencia, nunca me había percatado, pero fue cuando volví a abrir un huevo de gallina de jaula cuando pensé "estos huevos no son los de la Encarna, no tienen nada que ver, pues yo voy a echar mis propias gallinas". Entonces empecé a decirle a mi familia si querían que les cuidase también una gallina a ellos para que pudieran tener sus propios huevos, después lo publiqué en Facebook y vi que había una demanda y una oportunidad de negocio, entonces me di de alta como autónomo y empecé a desarrollarlo.

¿Qué tipo de huevos son los que ponen sus gallinas?

Lo que vendo son huevos felices, que son de gallinas criadas en libertad. Teniendo en cuenta que una gallina que vive en jaulas está en un espacio que corresponde a un folio de DINA4, cada vez hay más gente que quiere que los huevos que consumen en su casa sean de gallinas libres. Además, se llaman huevos felices porque tienen una sonrisa pintada.

También promueve el apadrinamiento de colmenas...

Lo de las colmenas coincidió con que el Ayuntamiento de Lezuza puso un taller de empleo de Apicultura y estuve formándome durante seis meses y enlacé lo que ya había empezado con las gallinas, pero con las colmenas.

La gente va allí, a Lezuza, al paseo de las abejas. y aprovecho para difundir la importancia de estos insectos. El objetivo es dar a conocer a la gente, a los niños, la importancia de las abejas, de la polinización, de su función para la naturaleza.

Las abejas se alimentan especialmente de flor de almendro, romero y tomillo. No hacemos trashumancia y no forzamos a las abejas a estrés con el fin de aumentar la producción de miel.

¿Cómo han vivido la crisis sanitaria?

La crisis sanitaria también nos ha afectado, hemos estado y seguimos estando raros, es una situación extraña y no es igual que antes de la pandemia, hay incertidumbre en la gente, lo que repercute en el negocio. El mes de abril cerramos completamente y luego ha habido una bajada en el consumo que vamos recuperando poco a poco.

Desde su página web también da a conocer otros negocios de cercanía

Apoyo al pequeño comercio, al pequeño fabricante o productor de Albacete de cercanía. A través de mi página web, porque no tengo tienda física, lo que hago es abrir un espacio para vender sus productos: conservas de Peñas de San Pedro, pan artesano hecho en horno moruno, dulces, miguelitos de la Roda...productos de cercanía que se fabriquen en esta zona.

También colaboramos con la tienda Ecoalbacete que vende detergente a granel para evitar el gasto en plásticos, donde te rellenan el suavizante o lo que necesites de limpieza. Todo esto, como no hay tienda física se reparte, y se reparte en bicicleta con el fin de que sea un reparto ecológico con la menor contaminación posible para nuestro planeta.

El reparto lo realizan de lunes a viernes todas las mañanas y sus productos de pueden adquirir en la web www.albaceteapadrina.com