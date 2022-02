El Estival Cuenca, es finalista en tres categorías en los premios Iberian Festival Awards

El ciclo internacional musical y artístico Estival Cuenca es finalista en cuatro categorías en en los Iberian Festival Awards. Así, aparece en la lista definitiva de aspirantes a los galardones en el Premio al Mejor Escenario, Contribución a la Sostenibilidad, Mejor Programa Cultural y el ya mencionado anteriormente Mejor alojamiento y recepción. De esta forma, el festival conquense representará a la ciudad y a la provincia y estará presente en la gala de entrega de estas distinciones, que tendrá lugar en el Auditório Lispolis de Lisboa el 26 de marzo de 2022. El Observatorio de Cultura también ha resaltado el papel del evento en la cultura de la región en su último informe 'Lo mejor de la cultura'.

Además del Escenario Solán de Cabras del Parador de Cuenca, en la categoría de Mejor escenario los otros nueve finalistas son los españoles el Bilbao BBK Live (Bilbao Arena de Miribilla), Sons da Canteira (Canteira de Vilafria), Las Noches del Río Babel (Estadio Wanda Metropolitano) y O Son do Camiño perseidas (O Monte do Gozo). Por parte portuguesa, los seleccionados son el Sons da Canteira (Canteira de Vilafría), Festival Som Riscado (Cineteatro Louletano), S. Miguel: A Cultura de Volta! (Claustros do Mosteiro), Artes à Vila (Mosterio da Batalha), Eco Festival Azores Burning Summer (Praia dos Moinhos) y el Festival Imaterial (Teatro Garcia de Resende).

En cuanto a la categoría de Mejor programa cultural, el jurado ha valorado para incluir al festival conquense entre los diez finalistas los talleres de música para personas con discapacidad, los talleres de música y conciertos didácticos para niños, el Encuentro Internacional de Docentes de Música/Jornadas de Didáctica de la Música y Musicología, las proyecciones de cine, las actividades en bibliotecas y las actividades que realizan las bibliotecas de Cuenca, entre otros ámbitos.

En lo referente a la Contribución a la sostenibilidad, el apoyo a las agrupaciones y solistas conquenses, el número de artistas jóvenes, la valoración y el nutrido espacio que ocupan propuestas lideradas por mujeres u agrupaciones mixtas, la ubicación de los escenarios en lugares de gran belleza o el plan de sostenibilidad y residuos son algunas de las fortalezas de Estival Cuenca.

Los Iberian Festival Awards son unos premios internacionales que reconocen las contribuciones y logros de los organizadores de festivales y los agentes de la industria cultural en 2021. Esta iniciativa tiene como objetivo potenciar las relaciones ibéricas, optimizar, hacer crecer y poner en funcionamiento díadas efectivas entre los dos países.

Para la edición de 2022, que se celebrará entre el 27 de junio y el 9 de julio de 2022, Estival Cuenca ya ha confirmado a Sole Giménez, que recibirá el Premio Manuel Margeliza 2022, y a la joven cantante y compositora de San Clemente (Cuenca) Laura Moreno.