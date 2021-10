El Festival de Cine Social de Castilla-La Mancha arranca en Toledo su Sección de Cortometrajes a concurso

El Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha (FECISO) comienza este lunes su Sección de Cortometrajes a Concurso que se celebrará en el Círculo de Arte de Toledo y cuya entrada será gratuita hasta completar aforo. Tres días --11, 12 y 13 de octubre-- dedicados a este metraje en el que los espectadores disfrutarán de 18 producciones nacionales e internacionales de temática social, de denuncia o documental y que han sido seleccionadas entre los más de mil trabajos que se han presentado a competición.

Los tres pases de cine tendrán lugar en el Círculo de Arte a las 19.30 horas y su entrada es gratuita con el fin de llegar al mayor número de espectadores posible y mostrar nuevas realidades sociales de diferentes culturas o países. El director del Festival Internacional de Cine Social, Tito Cañada, ha señalado que precisamente esta sección es una de las propuestas más importantes de FECISO porque ofrece a los profesionales la oportunidad de mostrar sus trabajos más recientes convirtiéndose en una plataforma de promoción de la cultura, según ha informado la organización del festival.

Entre los cortometrajes procedentes de Siria, Italia, Turquía, Suiza o Reino Unido, entre otros, se encuentran las producciones ganadoras que se podrán conocer el próximo domingo 17 de octubre en la Gala de Clausura del Festival en la que se procederá a la entrega de premios en la Sala Thalía.

'Sobre ella' de Rabab Mrhege, 'Good thanks, you?' de Molly Manning, 'Teslimat' de Doögus Ozokutan, 'Il terzo atto' de Mark Petrasso, 'Els que callen' de Albert Folk o 'Cuando llegue la carta' de Irene Garcés son algunos de los cortos que se podrán ver durante estos días en las sesiones de Cortometrajes del Festival Internacional de Cine Social de Castilla la Mancha. Por otro lado, entre los documentales hay títulos como 'Canciones para los niños muertos de Auschwitz' de Eduardo Soutullo, 'La historia de todas nosotras' de Itxaso Díaz, 'O no será' de Sally Fenaux o 'Apach' de Octavio Guerra.