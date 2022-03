García-Page pide no permitir “la sonrisa de Putin” por recortes, “sinsabores” y paro en occidente

“Optimismo realista” es el mensaje que hoy ha querido destacar el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, debido a la crisis derivada de la guerra en Ucrania con los efectos de la pandemia de COVID todavía instalados en la sociedad. Para conseguirlo, ha pedido al Gobierno de España y al de la Unión Europea (UE) medidas para combatir la escalada de precios de la energía y también para garantizar los servicios públicos “sin recortes”. Según ha señalado, serán cuestiones que planteará en la próxima Conferencia de Presidentes.

Durante su intervención tras la reunión del Consejo de Gobierno en Tarazona de la Mancha (Albacete), Page ha pedido medidas de urgencia para combatir la escalada energética y también plazos y calendarios para mantener los servicios públicos “sin necesidad de recortes a pesar de la crisis”. Concretamente, ha reclamado medidas “de no corsé, de no dureza” que “afecten a los precios energéticos, que estimulen y que busquen decirle a la ciudadanía que frente a los problemas no se está cruzados de brazos”.

Asimismo ha pedido que durante esta crisis y “en lo que quede por venir” no aparezcan “más hombres de negro”, de forma que todas las políticas públicas sirvan para financiar y ayudar a las empresas, a los trabajadores y a los autónomos, en “un esfuerzo mantenido en el tiempo sin volver a malas experiencias financieras”.

“Medidas, fondos y esperanza”, ha resumido García-Page “Hay síntomas de que la economía española, antes de la guerra, estaba remontando bien y se está generando empleo. Castilla-La Mancha ha crecido un 9% en producción industrial. Tengo datos para saber que si no cunde el pesimismo más allá de lo normal, si gestionamos la esperanza, seremos un país que siga creciendo. Puede que se ralentice o que se pongan nubarrones, pero no me gustaría que al final en esta batalla, que se ha decidido llevar al terreno económico, permitamos que la sonrisa de Putin lo sea por los recortes, los sinsabores o por el paro de occidente. Eso también sería una forma de ganar”, ha recalcado.

"Atropello y genocidio" de Putin

Page ha vuelto a ser muy duro con la invasión de Ucrania, manifestando que el objetivo del mundo es ahora parar el “atropello y genocidio” que Putin realiza el Ucrania, por ser un “atentado a los derechos humanos y a la conciencia de un mundo que pensaba que esta obscenidad y descaro ya era casi inimaginable”. Pero frente al “negativismo” y aunque sea “llevarle la contrario a algunos mensajes”, el presidente castellanomanchego ha manifestado que si se ha optado por dar la “batalla a Putin” desde la perspectiva económica, hay que hacerlo con medidas que garanticen el bienestar y de forma que la sociedad “sea un ejemplo para el mundo”.

Por otra parte, el presidente autonómico, con motivo de la celebración del 8M, también se ha referido a las políticas que el Gobierno central ha “importado” de Castilla-La Mancha, como la primera ley contra la violencia de género o la medida actual para que los menores que se quedan huérfanos debido a crímenes machistas puedan recibir ayudas y protección.

Finalmente, García-Page ha hecho mención a la pandemia de COVID para resltar que Castilla-La Mancha encabeza el ranking de los mejores datos en toda España. “Empezamos el año con 21.000 casos y ayer ninguna provincia superó los 100. ¿Quiere esto decir que ya podemos respirar con tranquilidad, nunca mejor dicho? Quiere decir que podemos avanzar con mucha más seguridad. Voy a defender que se avance en la retirada definitiva de los confinamientos que no siempre están del todo explicados en relación con la variante ómicron”, ha destacado a este respecto.