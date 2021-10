Gonzalo Garrido, CEO de maquinariadejardineria.net: “¿Nuestro secreto? Somos aficionados, mejor dicho entusiastas, como nuestros clientes”

Comenzaron en un garaje hace ocho años, con muchas ideas y mucha ilusión pero poco dinero. Ahora pueden presumir de que se han convertido en un referente en las tiendas online especializadas en maquinaria de jardinería, huertos y pequeñas explotaciones forestales y de las buenas valoraciones que reciben por parte de sus clientes.

Una granja de caracoles en Mejorada (Toledo), entre los destinos de los ‘erasmus agrarios’

Saber más

Gonzalo Garrido, CEO de maquinariadejardineria.net, cree que han conseguido lo que en aquel momento tenían en la cabeza: “Ofrecer al comprador final la máquina y el equipo humano como si nos la ofreciéramos a nosotros mismos”.

¿Cómo nace maquinariadejardineria.net?

Empezamos hace 8 años. Con muy poco producto, poca inversión pero con una ilusión a prueba de bombas. Como tantos negocios online que todos tenemos en la cabeza, literalmente, comenzamos en un garaje. Hoy en día tenemos 41 empleados, estamos en 4 países. Las cifras hablan por sí solas.

¿Cuál es vuestro secreto?

Todos los que hemos dado vida a esta tienda online hemos trabajado en el sector de la maquinaria de jardinería y de pequeñas explotaciones forestales o agrícolas, pero antes de ello, hay que decir que somos aficionados, mejor dicho, entusiastas como nuestros clientes.

Creamos maquinariadejardineria.net con la idea de ofrecer al comprador final la máquina y el equipo humano que hay detrás de igual manera que si nos la ofreciéramos a nosotros mismos. Esa fue la principal premisa.

¿Crees que habéis conseguido este objetivo tan ambicioso?

Lo importante no es lo que hemos conseguido sino cómo lo hemos hecho. Nunca nos separamos de esa idea de satisfacer al usuario que llevamos dentro, de entender por todo lo que tiene que pasar, todo lo que necesita, todo lo que le pide a su máquina.

Con esto en mente, siempre hemos tenido muy claros dos objetivos concretos: proporcionar maquinaria eficiente, duradera y barata y ofrecer con ella un servicio postventa y técnico de la mayor calidad y cercanía.

Tenemos mucho feedback con el cliente, recibimos continuamente las mejores opiniones de maquinariadejardineria.net tanto de nuestros usuarios como de nuestros proveedores. Somos conscientes de que lo estamos haciendo bien pero desde luego no ha sido una tarea fácil. No es lo mismo usar las máquinas que venderlas, no es lo mismo un negocio online que uno offline.

Por el volumen de ventas e interacciones con los usuarios, por las opiniones y valoraciones que nos vienen de ellos, te puedo asegurar que lo hemos logrado.

Presumir de que lo que ofrecéis es bueno, bonito y barato parece una utopía.

Hay mucho esfuerzo detrás para lograr lo que hemos logrado. Aspirar a la mejor maquinaria y tecnología es una tarea muy exigente, hay muchas horas de pruebas, consultoría e investigación. Muchas horas de negociaciones y muchos kilómetros recorridos tanto físicos como mentales.

Si además de la calidad quieres alcanzar los mejores precios, solo puedes hacerlo a través de grandes inversiones. Muchas tiendas online especializadas hacen dropshipping, venden el producto desde los almacenes del proveedor sin invertir en la adquisición de stock, con ello no arriesgan pero, claro, no consiguen grandes precios. Nuestra política de adquirir gran estocaje implica muchos riesgos pero nos permite ofrecer precios sin competencia.

"Vendemos algo de maquinaria profesional, pero el núcleo duro de nuestro negocio, nuestro target objetivo, es el usuario amateur. Debemos pensar en sus necesidades, en cómo, dónde y cuándo va utilizar los equipos que le proporcionamos"

Ahí no se acaba todo. No todo es calidad y precio. No debemos pensar solo en las máquinas sino en sus usuarios, como te decía antes, en nosotros mismos. Vendemos algo de maquinaria profesional, pero el núcleo duro de nuestro negocio, nuestro target objetivo, es el usuario amateur. Debemos pensar en sus necesidades, en cómo, dónde y cuándo va utilizar los equipos que le proporcionamos.

Hemos entendido desde el principio que este tipo de usuarios necesita hablar con especialistas, precisa asesoramiento personalizado. Además, dada su propia naturaleza, necesita hablar con iguales, con personas que comparten su motivación.

Actualmente no sólo tenéis la competencia de las tiendas especializadas, sino también de otros canales de venta.

La competencia es algo sano que nos ayuda a todos a mejorar y a llegar más lejos. Aparte de las tiendas especializadas, me gustaría hacer hincapié en los marketplaces como Amazon. Para este tipo de portales, el objetivo principal es la venta, da igual de lo que sea, lo importante es generar ventas para producir comisiones. No pueden ser específicos, son generalistas, lo abarcan todo. No articulan el sector, simplemente se benefician de él. Aparecen en el momento de la transacción y luego se van. No generan un entorno humano, vínculos, sino un espacio abstracto de movimientos físicos, donde no hay calor, sino números.

No es cuestión de criticar ese modelo de negocio, sino de afirmar el valor especial que tenemos las tiendas especializadas. Nosotros luchamos con titanes en el mundo online. Puedes hacer búsquedas como “motoazadas” o “desbrozadoras” en Google y rápidamente verás dónde estamos y con quien nos las tenemos que ver. No solo plantamos batalla sino que nos llevamos una cuota importante del mercado.

En otros sectores esto sería imposible. El nuestro está protagonizado por un usuario con una motivación especial, es muy de su mundo, le gusta tratar con iguales, valora los esfuerzos que hacemos por estar cerca de ellos. En este sentido, es un sector muy humano, movido por el compromiso, podría decir, por el compañerismo. Nos encanta que sea así, la verdad, alimenta nuestra motivación, nuestras ganas de seguir y mejorar.

¿Cómo ves el futuro?

Entendemos y asumimos los retos que nos impone un sector tan “tecnologizado” como el de las tiendas online pero no olvidamos que trabajamos por y para las personas.

Nos enorgullece encontrarnos con multitud de opiniones de maquinariadejardineria.net en la que nuestros clientes nos comparten el gran resultado que les ofrece la maquinaria que han adquirido con nosotros, lo contentos que están con el asesoramiento recibido, lo acompañados que se han sentido en todos los procesos que hemos recorrido juntos, esa es a gasolina que nos mueve, nuestro principal activo, lo que hace que siempre vayamos a más. Siempre hay futuro, diría esperanza, cuando se encuentran personas que comparten su pasión y son capaces de colaborar.