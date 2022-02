Page destaca los avances de Castilla-La Mancha en relación al hidrógeno: “Cuando se ponga de moda en el mundo, ya no nos van a pillar”

"Desde hace mucho" que Puertollano está en la vanguardia, recalcó Emiliano García-Page en la visita institucional a la ciudad minera junto a Pedro Sánchez, presidente de Gobierno, Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno e Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo y antigua alcaldesa de la ciudad. "Ha sido vanguardia de la energía desde hace mucho, con muchas familias y tradición. Muchas personas lo recuerdan como seña de identidad extraordinaria", recordó.

Primero fue el carbón, explicó, pero luego también la transformación de productos como el gasoil o el gas. "Ha sido pionero con la mina, con el gasoil y también estamos consiguiendo, que va a ser un logro difícil de explicar, que sea pionero con las nuevas energías y en las que son futuro del empleo de mañana", recalcó García-Page. "Cuando se ponga de moda el hidrógeno en el mundo, no nos van a pillar. Estamos muy avanzados como país gracias al esfuerzo de empresas y del esfuerzo público", destacó.

Dichos avances se remontan al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007. "Hubo momentos en que estuvo a punto de ser cerrado. Es una apuesta de investigación a medio y largo plazo, a la que muchas veces ha faltado tesón", reflexionó García-Page. En referencia al Centro Nacional del Hidrógeno, señaló que es "muy importante" y con "mucha preparación". "Estamos aprovechando bien el enorme terreno que tiene nuestra región y estamos muy contentos por el apoyo de los fondos europeos. Como presidente quisiera que todos los apoyos estuvieran en Castilla-La Mancha", señaló García-Page que aclaró no querer entrar en "vericuetos políticos" a la vez que afirmaba que "el centro es estar centrado en los problemas de los españoles y de la tierra".

"España no estaría donde está si no hubiéramos sabido aprovechar entre todos la primera tacada enorme de fondos en los años 80. Son distintos, ahora hay que echar más creatividad pero creo que sinceramente el centro nos da mucha esperanza de aprovecharlos estupendamente bien, son vasos comunicantes. Es elemental, nos gustaría que todos los fondos vinieran aquí. Eso ha sido una pelea que otros no solo no han querido dar, sino que han torpedeado", lamentó.