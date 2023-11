La política es gobernar

Se acerca el momento. Tras semanas de negociaciones y discusiones sobre la tan manida amnistía, parece que en los próximos días podría haber gobierno. La investidura de Pedro Sánchez se atisba a la vuelta de la esquina.

Desde la lógica política, lo que está sucediendo es lo normal. La premisa básica de quien juega en el campo de la política es la conquista del poder. Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Por cierto, lo mismo que intentó Feijóo anteriormente, con nulo éxito, tal y como ya indicaban los números que arrojaron los votos de los españoles y españolas el 23 de julio.

Que el PNV y Junts no iban a apoyar un gobierno de coalición del PP con Vox, era también muy evidente. No puedes jugar en el equipo de quien quiere que desaparezcas. Si el PP no dependiera de Vox, y sus números con el PNV y/o Junts, alcanzaran la mayoría absoluta, otro gallo cantaría. Y veríamos pactos y cesiones que ahora se critican cuando es el PSOE el que busca el acuerdo.

La realidad tozuda, mal que les pese a algunos, es que los resultados de las elecciones ofrecen sólo la posibilidad de un gobierno progresista del PSOE y Sumar, apoyado por las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas. No es la primera vez que el acuerdo de gobierno responde a una formula parecida. Gobiernos del PSOE, con Felipe González y José Luís Rodríguez Zapatero, o del PP, con José María Aznar - en este último caso con reconocimiento del expresidente a la realidad del “movimiento vasco de liberación”, y con la mayor cesión de impuestos recaudados a las comunidades autónomas en toda la democracia, por acuerdo con el expresident Pujol - recurrieron a acuerdos con los nacionalistas vascos y catalanes.

La cuestión de la amnistía no estaba entre las opciones del PSOE antes de las pasadas elecciones. Es evidente. Pero la aritmética política no deja margen. Y no hay mejor alternativa. Haciendo de la necesidad virtud, también parece lógico que los gobernantes busquen resolver en la política lo que nunca debió salir de ese ámbito. Y que la convivencia se imponga.

Además, ¿es mejor para los ciudadanos un gobierno de Pedro Sánchez o uno posible del PP y Vox después de unas elecciones generales de nuevo inciertas en unos meses? Tal y como está el patio, yo apuesto por un gobierno progresista, por lo que de verdad importa a los ciudadanos y ciudadanas; por la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones, con especial énfasis en las no productivas y las más modestas, el aumento del empleo estable y de calidad, el impulso a las energías renovables o la recuperación del prestigio de nuestro país en la esfera internacional. Tenemos pruebas de cómo lo ha hecho el gobierno de Sánchez en estos cinco años. Y de como lo hizo el gobierno de Rajoy los anteriores.

Patriotismo social frente a patriotismo de símbolos.

Y los hechos son los que son. La investidura del presidente se regula por el artículo 99 de la Constitución Española. Y si hay mayoría absoluta para un candidato en primera votación, o simple en segunda, hay presidente del gobierno.

La posición de los españoles y españolas quedó reflejada el pasado 23 de julio. No son las manifestaciones del PP y Vox o los ataques lamentables a las sedes del PSOE, los que definen la posición de un país. Son los resultados electorales y los acuerdos para obtener mayoría en el congreso de los diputados. Pura lógica política. Y pura lógica constitucional, por cierto.