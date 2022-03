La Plataforma 8M Toledo convoca una concentración de repulsa por el asesinato machista en Maqueda

La Plataforma 8M de Toledo ha mostrado su repulsa por el asesinato de una mujer -de la que precisan que desconocen su nombre y edad- de un disparo en Maqueda, cerca de su puesto de trabajo. Posteriormente, el asesino se ha suicidado y la Guardia Civil ha confirmado que se trata de un nuevo caso de violencia machista.

Recuerda la plataforma que este miércoles fue asesinada una mujer de 32 años en la localidad de Pozuelo de Alarcón que tenía orden de alejamiento de su marido, quien también se suicidó.

Tras estas situaciones, han trasladado su pésame a familiares y amigos de las víctimas, y han señalado para la plataforma "cuentan todas las víctimas del terrorismo machista", por lo que han convocado una concentración contra las violencias machistas este viernes, 4 de marzo a las 19.00 horas, en la plaza de Zocodover.

"Entendemos que mientras que no se actúe en los centros formativos con una educación en igualdad, por mucha legislación que tengamos en nuestro ordenamiento, no se frenaran los asesinatos y la violencia contra las mujeres", señalan.

En este sentido, piden a la sociedad que, "de una manera clara y contundente, se ponga del lado de las víctimas y no mire para otro lado". "El rechazo social contra esta lacra tienen efecto, no sólo hacia las víctimas que se sentirán más seguras y con el respaldo suficiente para denunciar y pedir protección, sino que el aislamiento y la reprobación social contra los maltratadores y sus actos, consigue que estos no se sientan con legitimidad para llevar a cabo esta violencia en cualquiera de sus manifestaciones", agregan.