Page señala que Puigdemont ha apretado “el botón de pausa” de la legislatura al votar Junts contra la amnistía

Poco después de las elecciones generales del 23J, Emiliano García-Page lamentaba que, debido a los resultados electorales, Junts y por tanto Carles Puigdemont, tuvieran el “mando a distancia” de la legislatura. Casi seis meses después, interpreta el presidente castellanomanchego que en ese mando a distancia “se ha apretado el botón de pausa”.

Así lo ha recalcado después de que Junts haya votado finalmente en contra de las enmiendas a la futura Ley de Amnistía, provocando con ello que esta normativa tenga que volver a revisarse y negociarse.

Al margen de ello, ha dicho que “si hay una cosa clara” es que Puigdemont “ha asumido en primera persona quién era el responsable de la ruptura de la convivencia en Catalunya”. “Si algo ha quedado claro estos días es que el enfrentamiento social y civil al que se ha llevado a la sociedad catalana tiene un origen y tiene nombres y apellidos”, ha remarcado en referencia al expresidente catalán.

Page, que ha sido hoy más comedido en las críticas a su partido tras la polémica de la semana pasada, ha dicho no saber la situación en que ahora se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez. “Lo único que me gustaría, ya que Puigdemont ha hecho todos los esfuerzos por humillar, es que por lo menos no nos deje en ridículo”.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre si la legislatura a nivel estatal puede acortarse o no: “Yo miro por mi legislatura, que es de cuatro años, y aquí vamos a estar cuatro años”, ha concluido.