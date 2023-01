El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre las primarias: “Este enfrentamiento no ayuda al partido”

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Muñoz Zapata, ha evitado posicionarse en favor de ninguna candidatura a las primarias de la formación naranja a nivel nacional y ha avisado de que el “enfrentamiento” que se está produciendo entre candidaturas “no ayuda al partido”.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa en el Parlamento regional, el diputado de la formación naranja ha insistido en que “ojalá” no se hubiera producido este enfrentamiento que hay entre las candidaturas. “Es algo que no va a ayudar al partido y espero equivocarme”, ha dicho.

“Este enfrentamiento no ayuda al partido y si no le viene bien a Ciudadanos, no creo que le venga bien a España”, ha reiterado Muñoz Zapata, quien ha afirmado que él preferiría haber visto una elección entre dos proyectos de partido y dos proyectos de país, sin embargo, ve más “un enfrentamiento por una silla”, ha lamentado.

Tras dejar claro que él tiene “compañeros en ambas candidaturas y enemigos en ninguna”, ha deseado “lo mejor” a ambas y “acierto al que gane”.