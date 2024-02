El PSOE pide explicaciones a la alcaldesa de Guadalajara por un presunto caso de acoso laboral en la concejalía de Cultura

El PSOE ha pedido por escrito explicaciones urgentes a la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos del PP, sobre un presunto caso de acoso laboral en la concejalía de Cultura. El concejal socialista, Juan Flores, ha señalado que se han pedido por escrito “explicaciones urgentes” también al concejal de Cultura, Javier Toquero, de Vox.

Según relata el medio El Decano de Guadalajara, la afectada es la nueva directora de las Escuelas Municipales de La Cotilla, que sufrió el presunto acoso laboral en su despacho por parte de un funcionario que entró en la oficina sin permiso y mostró una actitud “intimidatoria” y “agresiva” con tono de voz “elevado”. “Prosiguió levantándome la voz, humillándome delante de mis compañeros hasta que conseguí entrar de nuevo en mi despacho sola”, relataba en un escrito oficial al que ha tenido acceso el medio.

Ante esta situación, el concejal ha señalado que los hechos son “muy graves e inaceptables”. “Lo más grave de todo es que, al parecer, tanto Guarinos como el concejal de Cultura, Javier Toquero, conocían perfectamente la situación”, ha relatado el edil del PSOE.

Se registrarán las siguientes preguntas, según ha comunicado el edil: por qué no se activó “inmediatamente” el protocolo preventivo ante el caso, que ha estado “corroborado por varios testigos”; en qué momento se decretó el traslado de la trabajadora afectada a otro edificio; si se ha dado respuesta, y cuál, al escrito de firmas presentado por varias familias que señalan haber presenciado el episodio de “humillación pública” y qué medidas ha adoptado el concejal de Cultura, Javier Toquero.

En opinión del viceportavoz socialista, “no solo han abandonado a su suerte a la víctima, sino que un concejal del equipo de Gobierno habría sido testigo directo de otro episodio de humillación sufrido por esta misma trabajadora”. Flores refleja la “gravedad” de estas informaciones aludiendo que, además, “existe una recogida de firmas de familias de usuarios y usuarias de las Escuelas Municipales exigiendo que se tomen medidas sobre este presunto caso de humillación”.

“El Ayuntamiento de Guadalajara no merece que alguien pudiera pensar ni un solo minuto que se ha mirado para otro lado. Es gravísimo”, ha apuntado Flores. “La concejalía de Cultura se ha convertido en un auténtico desastre desde la llegada de Guarinos”. “Ya no solo es que no sean capaces de gestionar la herencia de Alberto Rojo, es que generan problemas”, lamentó.

De este modo, ha señalado que la alcaldesa Ana Guarinos“debe responsabilizarse” del desastre de sus socios de gobierno. “No sabemos si trabajan por el bien de la ciudad o buscan piedras volcánicas”, remató.

El Ayuntamiento afirma que la Concejalía “funciona con normalidad”

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, Javier Toquero, ha asegurado que, “la concejalía de Cultura funciona con normalidad y lo hace gracias a la profesionalidad de todos los trabajadores”. Además, ha asegurado al PSOE que su área se “dispuso a colaborar” en lo que “Recursos Humanos necesitase para cualquier aclaración”.

Además, Toquero ha señalado que, “se trata de un expediente disciplinario cuyo acceso está restringido”. Finalmente, el edil ha mostrado su deseo de que se resuelva esta situación lo antes posible, dejando claro que el trabajo de la concejalía continúa realizándose con normalidad.