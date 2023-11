Tellado (PP) llama a Page “gran fraude electoral” porque “dice una cosa pero va a hacer la contraria”

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es “un gran fraude electoral” como el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, porque “dice una cosa pero va a hacer la contraria”. A su entender, se está cometiendo el “mayor ataque a la democracia en 45 años”.

“Yo creo que Page está defraudando a todo el mundo porque dice una cosa pero va a hacer la contraria y, por lo tanto, creo que es un gran fraude electoral como también lo es pedro Sánchez”, ha declarado Tellado en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado si el PP tiene alguna esperanza de que Page invite a sus diputados de Castilla-La Mancha a votar en contra de la investidura de Sánchez esta semana.

El dirigente del PP ha criticado que se diga que su partido no respeta las mayorías cuando el que no las respeta a los votantes es “el propio Partido Socialista, que fue a las urnas diciendo que no habría amnistía, no habría referéndum de independencia para los independentistas catalanes o vascos y ahora están defendiendo exactamente lo contrario de lo que decían antes de las elecciones”.

Un “tramposo profesional”

“Pedro Sánchez se está convirtiendo en un tramposo profesional, un fraude electoral y desde luego creo que es muy mal comienzo para un Gobierno que si nace de esta forma será un Gobierno que nace muerto y será un Gobierno que responderá a un gran fraude electoral inédito en la política de nuestro país”, ha proclamado, para añadir que Sánchez se ha “convertido en una amenaza para la democracia”.

“Pero ya no sólo el fraude electoral, es que el acuerdo del PSOE con Junts menoscaba principios elementales de cualquier democracia moderna”, ha asegurado, para añadir que lo han dicho todas las asociaciones de jueces y de fiscales, asociaciones de Guardia Civil, los sindicatos de la policía o los inspectores de Hacienda, entre otros.

Finalmente, Tellado ha confirmado que Alberto Núñez Feijóo acudirá al debate de investidura en el Congreso a dar la réplica a Sánchez aunque haya sido “el ganado de las elecciones” del 23 de julio y Sánchez no lo quisiera hacer a finales de septiembre cuando se presentó el líder del PP, “utilizando al mamporrero de Óscar Puente”. “Nosotros debatiremos, debatiremos con ideas y debatiremos con la fuerza de la razón que creemos que nos asiste”, ha recalcado.