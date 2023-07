El último barón socialista invicto: Page, investido presidente por una mayoría absoluta 'in extremis'

Emiliano García-Page ya es presidente de Castilla-La Mancha. La mayoría absoluta que el PSOE consiguió ‘in extremis’ en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo ha permitido que revalide por tercera vez su hegemonía en esta región. De esta forma, la comunidad autónoma, tal y como dibujaban los resultados electorales autonómicos, queda como un bastión socialista y Page como prácticamente el único barón del partido.

El escaño 17 de Page y otras claves de la única mayoría absoluta socialista de las autonómicas

Más

Tras dos sesiones de debate, la votación final se ha solventado en una única ronda con el voto favor de los 17 diputados y diputadas del Grupo Socialista en las Cortes castellanomanchegas. En contra, toda la oposición, representada por los 12 escaños del PP y los cuatro nuevos parlamentarios de Vox. No obstante, tras la votación, el presidente del PP regional, Paco Núñez, y los cuatro diputados de la extrema derecha, han ido a saludar a Page tras proclamarse su investidura.

Lo cierto es que Castilla-La Mancha queda así confirmada como una ‘isla’ del interior del país en cuanto a su color político. Es la única autonomía con mayoría absoluta del PSOE, la que resultó del escrutinio de infarto que se vivió la noche del 28 de mayo hasta el resultado definitivo, con prácticamente todo el mapa territorial en manos del PP o de su suma con Vox.

Con esta victoria, Page también ha neutralizado la entrada de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, como ya sucedió con CS en 2019. Es decir, los de extrema derecha se han estrenado en las Cortes, pero como oposición, con cuatro diputados.

El presidente castellanomanchego obtuvo el mayor porcentaje de votos para el PSOE de toda España con el 45%, siendo el segundo mejor resultado para un candidato regional después del obtenido por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Los socialistas fueron también la fuerza más votada en las elecciones autonómicas en 704 municipios de los 919 existentes en Castilla-La Mancha que representan más del 80% de los habitantes de la región. También consiguieron la mayor diferencia con el Partido Popular de toda España, un 11,35%.

El escaño número número 17 fue la clave. Ese es el número que marca la mayoría absoluta en el Parlamento castellanomanchego, uno de los dos más pequeños de España, junto al de La Rioja. El recuento de votos de las elecciones autonómicas se mantuvo con esa cantidad de escaños para el PSOE hasta que, rozando casi el 50%, bajó a 16. En esos momentos, PP y Vox sumaban para gobernar. Volvió a cambiar otras dos veces mientras avanzaba el escrutinio.

A esta disputa por el escaño definitivo se han sumado otros factores políticos, relevantes en cuanto al hecho de que los votos socialistas superaran la suma de las derechas. En primer lugar, que García-Page no es un político al uso. Ha formado parte del grupo de barones socialistas que no le han puesto las cosas fáciles a Pedro Sánchez durante la presente legislatura. Sus desencuentros con el presidente vienen de lejos, desde el cisma socialista de 2016. No se han frenado salvo en contadas ocasiones o cuando han compartido acto juntos, e incluso en estos encuentros la relación es cordial pero no muy calurosa.

Teniendo en cuenta que en el 28M hubo un posible voto de castigo a Pedro Sánchez, la revalidación de Page puede estar vinculada a ese discurso y a una región -conservadora de fondo- tradicionalmente polarizada entre dos partidos que a veces se disputan el mismo electorado. En el caso del PSOE, con políticas sociales progresistas pero contenidas, medidas económicas liberales y una defensa del medio ambiente con contradicciones pero pionera en algunos aspectos.

Otra clave es que Page mantuvo prácticamente la misma estrategia que en las elecciones de 2019, antes y durante la campaña. Su perfil de “comentarista de la política nacional” en tono crítico con el Gobierno y sobre todo con Podemos (con el que él mismo gobernó en su primera legislatura como presidente) le ha dado aun más proyección en los medios de carácter estatal.

Los argumentos y estrategias que le permitieron ganar

Y en todas esas declaraciones hay varios argumentos en común que siguen repitiéndose: máximas continuas contra el independentismo, por la igualdad de todas las comunidades autónomas, contra el trasvase Tajo-Segura (con una victoria determinante muy reciente al aprobarse los caudales ecológicos del Tajo) y con una gestión de la pandemia bien “vendida” pese a ser Castilla-La Mancha una de las regiones más afectadas y en la que hay todavía claroscuros sobre la gestión y el impacto de la crisis sociosanitaria. Y ha logrado 'sobrevivir' a pesar de que no ha revertido todos los recortes, tan criticados desde las filas socialistas, de Dolores de Cospedal.

Page es ahora el último barón socialista. Y como tal ha respondido recientemente a la intención del presidente del PP de alentar una rebelión en el PSOE para que apoye al PP si es la lista más votada en las elecciones generales del 23J. Lo dejó claro: si el PSOE “tiene que pedir opinión o consejo sobre qué hacer, será a sus militantes, en ningún caso a otro partido político”.

“No vamos a fiar nuestra autonomía política a los intereses de ningún otro partido. Y además, lo que tiene que hacer el PSOE en un contexto o en otro no será pensando en el PP, ni siquiera pensando en el PSOE, sino en la ciudadanía”. Fuentes cercanas al presidente electo también recuerdan, al hilo de los objetivos de Feijóo, que al estar en campaña electoral, “no estamos para regates cortos de nadie”. “Solo pensamos en ayudar para que el resultado del PSOE sea el mejor posible”, concluyen.

El presidente castellanomanchego tomará posesión de su cargo el próximo sábado, a las 20.00 horas, en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede del Gobierno autonómico. Está previsto que en las jornadas posteriores haga pública la conformación de su nuevo Ejecutivo.