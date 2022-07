El alcalde de Cabanillas anuncia que rompe “toda relación institucional” con el PP por “usar” el asesinato de Miguel Ángel Blanco

El alcalde de Cabanillas, José García Salinas, ha anunciado este martes que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento rompe desde este momento cualquier relación institucional con el Partido Popular de la localidad y el Grupo Popular del Ayuntamiento, que quedarán limitadas a las convocatorias que “estrictamente marque la legislación”. “Esta situación se mantendrá hasta que, tanto Salinas como alcalde, como el resto del Equipo de Gobierno, reciban una disculpa pública por parte de la formación popular”, resaltan.

Así lo ha comunicado el Consistorio, después de que el PP de la localidad publicase “varios mensajes” en los que “utilizan el aniversario del asesinato a manos de ETA del Miguel Ángel Blanco para criticar al Ayuntamiento y al Equipo de Gobierno de Cabanillas del Campo”. En algunas de ellas señalan “25 años, ni olvido ni perdón. Y nuestro querido ayuntamiento con Salinas a la cabeza pensando sólo en pan y circo”, afirman desde el Ayuntamiento.

“Este es el mensaje político más bajo, miserable y mezquino que he recibido del PP en los 7 años que llevo como alcalde; y eso que tenían el nivel de mezquindad ya bastante alto. Pero por aquí no vamos a pasar. O retiran de sus redes sociales ese mensaje y se disculpan públicamente, o romperemos toda relación institucional con ellos. También anuncio que, en el próximo Pleno, presentaremos una moción de reprobación a los concejales populares que no se desmarquen de este ataque vergonzoso”, ha señalado el primer edil, valorando la situación.

“Jamás pensé que el PP pudiera llegar a ser tan retorcido y tan obsceno como para utilizar a una víctima de ETA contra nosotros. No está de más recordarles que atacan a un Equipo de Gobierno que sí tiene entre sus miembros a un familiar directo de una víctima de la banda terrorista, como es el caso del primer teniente de alcalde, familiar de Julio Segarra Blanco, cabanillero asesinado por ETA en 1983. A nosotros jamás se nos ha ocurrido utilizar esta circunstancia tan triste para atacar a ningún adversario político de la localidad. No se puede caer tan bajo como lo que han hecho Jaime Celada y su grupo. Y aseguro que esto es un antes y un después en nuestras relaciones políticas”, ha concluido el primer edil.