Sindicatos y asociaciones urgen a la ciudadanía a movilizarse el 23 de marzo contra la subida de la luz

Los sindicatos CCOO y UGT Castilla-La Mancha, junto a colectivos de autónomos, consumidores y asociaciones vecinales han convocado movilizaciones este miércoles 23 de marzo en las cinco provincias de Castilla-La Mancha. El motivo: para reclamar al Gobierno de España y a la Unión Europea medidas que “frenen ya” la escalada de precios de la energía y los hidrocarburos, y se proteja el empleo ante la crisis generada por la invasión rusa en Ucrania.

Las movilizaciones, respaldadas también por la Cumbre Social, se han programado en todo el país un día antes de que en Bruselas el Consejo Europeo decida qué medidas adoptar para contener la escalada de los precios, tal y como ha explicado Federico Pérez, responsable de CCOO Toledo: “Salimos a la calle en todo el país, en la región y en las cinco provincias, para unas movilizaciones de carácter social en las que exigimos que el Gobierno y la UE actúen y se regule el mercado desbocado de la energía”.

De este modo han afirmado que es “urgente” que los poderes públicos actúen, ya que la situación “se alarga en el tiempo” y está afectando “mucho a las personas más vulnerables y las economías familiares”, y a la clase trabajadora. Por eso “además de las concentraciones, en Toledo en Zocodover, habrá concentraciones por la mañana en los centros de trabajo más representativos, para trasladar la imagen de la protesta y preocupación de trabajadores y trabajadoras de este país”.

Javier Flores, secretario de Organización de UGT CLM, se sumaba a este llamamiento que, de cara al 23 de marzo, realizan la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, CCOO y organizaciones de autónomos, consumidores y vecinales. “Saldremos a las calles de toda España y de Castilla-La Mancha para denunciar este encarecimiento de los precios y para que los gobiernos –tal y como reza el lema de la concentración- tomen medidas para contener los precios”.

Javier Flores afirmaba que hay que remontarse a 1986 para encontrar una inflación tan desbocada como la que sufrimos estos días. “Es cierto que estamos ante un conflicto complejo cuyas previsiones desde el punto de vista económico no son fáciles. Pero también es cierto que algunos problemas relacionados con la subida de precios los venimos arrastrando desde antes del conflicto de Ucrania”.

Resaltaba que esta no es solo una crisis energética ya que el encarecimiento también afecta a productos básicos de la cesta de la compra y, en este sentido, “algunas de estas subidas carecen de justificación ya que se deben a pura especulación”.

“Medidas valientes”

Por su parte, Paco de la Rosa, secretario general de CCOO ha reclamado “medidas valientes” de parte del Gobierno en un momento complejo donde la recuperación tras la pandemia se ha visto comprometida por la escala de precios de la energía, y ahora más por la guerra en Ucrania: “Vivimos una tormenta perfecta para una situación en la que no solo trabajadores y trabajadoras, también miles de microempresas y personas autónomas lo van a pasar realmente mal; hay quien se está aprovechando de todo esto, y lo que diremos el miércoles al Gobierno y a la UE es que de una vez por todas se tomen medidas para la contención de los precios”.

De la Rosa ha subrayado que “el mercado ultraliberal al que muchos desde la política nos han querido llevar, donde el mercado se regula solo, ha demostrado ser el caos y el desastre, con una situación terrible para los más débiles”, y ha preguntado “quién entiende que el precio más alto de la energía regule el precio total de toda la energía, por qué no hay límites máximos en algo tan básico como la energía”.

Asimismo, el secretario general de UGT, Luis Manuel Monforte, mostraba su preocupación por la escalada inflacionista que sufre nuestro país y, más de manera concreta, Castilla-La Mancha, región que viene liderando en los últimos meses la subida del IPC. Ponía el ejemplo de que en nuestra comunidad los precios de la electricidad, los combustibles y el gas han subido en el último año un 59%, una situación “que no solo afecta a los colectivos vulnerables, sino también a muchas familias trabajadoras, que verán cómo la subida del SMI y la reforma laboral no amortigua el encarecimiento de la cesta de la compra”.

Para Monforte es imprescindible adoptar medidas urgentes “para que los trabajadores no seamos los paganos de esta crisis”, medidas que pasan –añadía- por instar a la Unión Europea a que lleve a cabo un control de los precios y a desvincular el precio de la electricidad del precio del gas. “Entendemos que hay sectores que se están aprovechando y están obteniendo unos beneficios indecentes gracias a la especulación”. También ha recalcado: “Debemos huir de la simplicidad de bajar los impuestos. Esta medida, por sí sola, no nos va a permitir salir de la crisis. Es urgente controlar los precios y compensar el encarecimiento de la vida con una subida de salarios para que estos no se queden desfasados”.

Las movilizaciones se han programado para el día 23 de marzo. A las 12:00 horas en Guadalajara (Subdelegación del Gobierno), a las 18 horas en Albacete (Subdelegación del Gobierno), Cuenca (Plaza de España) y Toledo (Plaza de Zocodover), y a las 18,30 en Ciudad Real (Subdelegación del Gobierno).