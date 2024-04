Un lince ibérico aparece desorientado por un pueblo de Albacete: los agentes medioambientales lo buscan

Desorientado y huidizo, un lince ibérico apareció a última hora de este domingo por las calles del pueblo albaceteño de Munera. Fue un vecino quien lo vio por primera vez y llamó a la Policía Local del municipio. Los policías se pusieron en contacto a su vez con el cuerpo de agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, que acudieron a la localidad y están intentando localizarlo.

Según fuentes de la Policía Local, una patrulla siguió al ejemplar por varias calles de la ciudad para que no sufriera ningún daño e intentar retenerlo, pero finalmente fue visto por última vez saliendo del pueblo. De momento, no ha trascendido de dónde procede el animal, que no llevaba collar de geolocalización.

Este municipio tiene unos 3.500 habitantes y está ubicado en la comarca del Campo de Montiel. El pasado mes de febrero, el área de reintroducción 'Campos de Hellín' acogió su primera suelga de linces ibéricos. Se trata de un “enclave estratégico” para reintroducir la especie, que se quiere sumar a las otras tres ya consolidadas en Castilla-La Mancha como los Montes de Toledo, Sierra Morena Oriental y Sierra Morena Occidental.

Actualmente, la región cuenta con una población total de 582 linces, de los cuales solo tres están en esta nueva área de reintroducción de la provincia de Albacete, provincia donde se comenzaron a liberar ejemplares hace tres años.