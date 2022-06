UGT “no concibe” un gobierno con Vox en Castilla-La Mancha: “No hablan de derechos”

Un año lleva ya la Ejecutiva al mando de la Unión General de Trabajadores (y trabajadoras, apunta ahora siempre su secretario general). Es un equipo más reducido pero que tomó el relevo de una gestora que estuvo más de un año a cargo del sindicato, después de que Carlos Pedrosa anunciase que renunciaba al cargo, tras 17 años. Las cosas han cambiado. La gestión del sindicato no es, ni de lejos, la misma que fue hace unos años, pandemia sanitaria incluida. “Fuimos los sindicatos los que cogimos el teléfono cuando nadie más lo hacía, cuando la administración estaba tan desbordada”, recordó el secretario general del sindicato, Luis Manuel Monforte.

Monforte comenzó el balance recordando que su papel como secretario general comenzó del barro, del sindicalismo más duro, de los años en los que todas las semanas se anunciaban recortes. Por eso también los cambios. Porque no es sindicalista de oficina, y ya tiene los dedos “pelados” de hacer elecciones sindicales. Y es por eso que tenía claro que había que estar cerca de la gente, de delegados y delegadas, de escuchar a las personas trabajadoras, conocer lo que ocurre en el mercado de trabajo y en el sector laboral, “en todos y cada uno de los centros de trabajo”.

“Estamos trabajando con un equipo de verdad”, resaltó, junto a su secretario de Organización, Javier Flores y la secretaria de Formación y Proyectos, Begoña García. “Este impulso era necesario tras un año de gestora. La pandemia marcó un antes y un después para una organización como UGT”, resaltó. Y todo esto, en el que “puede ser el año más importante de los últimos 20 años” en el mercado laboral, gracias a la subida del salario mínimo interprofesional o al acuerdo de pensiones gracias al cual se ha “desterrado el perverso factor de sostenibilidad”.

Pasos firmes en Castilla-La Mancha

“En nuestra región hemos dado pasos firmes e importantes con la patronal y con el gobierno, hemos puesto los cimientos para poder tener una recuperación económica en la región”, explicó Monforte. Pero eso sin querer hablar de una situación “idílica” en las región, ya que es la más inflacionista del país y la segunda con más siniestralidad laboral del país. Pero, también recordó, se ha llegado a un acuerdo como el regional en materia de Prevención de Riesgos Laborales que recoge 111 medidas para atajar el problema. “Hay dialogo social, tenemos acuerdos que nos han sentado muy bien y tenemos buenas cifras para poder pensar en positivo: la mitad de los empleos que se están creando son empleos indefinidos, estables y con la mejor cifra de desempleo desde 2008”, resalta.

Para Monforte, esta situación ayudará a que las empresas sientan confianza para asentarse en el territorio y seguir creando empleo. “La pandemia puso de manifiesto que los sindicatos son importantes y necesarios, cogimos el teléfono cuando nadie lo hacía, cuando las empresas no sabían qué hacer. Se han dado cuenta de que es importante y necesario estar afiliado a un sindicato de clase que lucha por los derechos independiente de su profesión y sector”. Además, el sindicato celebra que su representatividad entre las personas trabajadoras ha crecido en un 11% en el último año, en comparación también a su sindicato “hermano”, CCOO.

Y así piensan seguir, y para ello han decidido apostar por la formación de sus delegadas y delegados en igualdad o comunicación. “Muchas veces sabemos lo que hemos conseguido, pero nos cuesta el contarlo”, resaltó Monforte. El sindicato también está trabajando en el 'Plan Acredita', una iniciativa para que las personas que no tienen titulación oficial reconocida obtengan una certificación de la profesión que ejercen. El sindicato también ha apostado por tres áreas transversales: igualdad, juventud y medio ambiente.

La posibilidad de que Vox entre en Gobierno

A nivel político, Monforte ha resaltado la capacidad de dialogo que ha mostrado el Gobierno regional. Pero ha advertido: “No podemos concebir un gobierno con Vox en Castillas-La Mancha. Ni siquiera sé si es un partido político que quiere a nuestro secretario general en la cárcel, no hablan de derechos, ni igualdad ni inclusividad”, resaltó.

También ha advertido al Ejecutivo y a la patronal que si no hay acuerdos a nivel estatal y regional, espera un otoño en la calle. “Este panorama no es idílico, es donde más suben los precios y menos los salarios”, resaltó. Esto, en una región con una situación de paro estructural del 33% entre las personas sin empleo, de las cuales el 60% son mujeres. “Tenemos que abogar por las políticas activas de empleo. Y añadió que hay herramientas que no se están utilizando, como el Servicio de Orientación Laboral. ”Tenemos que concienciar que hay una solución y buscar su empleabilidad“, señaló. ”Nuestros avances se deben al trabajo, a que hemos cambiado nuestra forma de trabajar y nos hemos acercado a trabajadoras y trabajadores“, resaltó.