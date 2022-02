SOS Talavera declina la vía política y abre la puerta a otra opción: “La España Vaciada va a ir a elecciones en Toledo”

“La España Vaciada va a ir a elecciones en Toledo. Punto. Va a tener representación”. Así de tajante se ha mostrado Raquel Esteban, miembro, hasta ahora, del colectivo SOS Talavera y Comarca. Lo ha dicho el mismo día en el que esta asociación ha anunciado que no va a concurrir a las próximas elecciones, retratando así discrepancias internas que dan un giro a las expectativas políticas de este colectivo en la provincia de Toledo.

‘SOS Talavera no será una formación política”, anunciaba el comunicado remitido a la prensa la pasada madrugada. La decisión se tomó tras una tensa reunión celebrada el pasado viernes y que se ha conocido ahora. Hay que recordar que esta asociación fue una de las fundadoras del movimiento nacional de 'La Revuelta de la España Vaciada' que eclosionó con una gran manifestación en Madrid el 31 de marzo de 2019.

El colectivo continuará como organización “de naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro y carente de signos o colores políticos tal y como fue constituida en febrero de 2017 y especificado así en los estatutos y en el manifiesto de la organización”, según confirma su portavoz, Óscar Muñoz a elDiarioclm.es.

“Nacimos en 2017 como herederos de la filosofía del movimiento social de los años 80 ‘Nosotros Talavera’ y ese movimiento no tuvo más recorrido porque la política se metió de por medio”, en un episodio que no quieren repetir. “Si de aquí a 2023 surgen nuevos partidos en el ámbito local y sabemos que van a nacer, en ningún caso llevarían nuestras siglas”, insiste.

Y no solo en el ámbito local. “Los compañeros que están trabajando en la herramienta política en la Mesa H de la España Vaciada nos indican de forma clara que es muy probable que se constituya un partido político. Nosotros hemos querido dejar meridianamente claro que no concurriremos a las elecciones de ninguna de las maneras”. Se han visto "condicionados" a decantarse, asegura Muñoz, ante los comentarios crecientes de que ya estaba decidido. "La gente ya estaba dando por hecho que somos un partido político. Lo hemos tenido que desmentir".

Eso sí, seguirán defendiendo el modelo de desarrollo para las zonas menos pobladas auspiciado desde el movimiento de la España Vaciada pero “desde el ámbito social”.

Una postura que no comparte Raquel Esteban quien ha decidido seguir otro camino, el político. “SOS Talavera seguirá como movimiento social, pero creo, como otros muchos talaveranos, pensamos que no podemos esperar a tener las maletas llenas de promesas incumplidas como las tiene Teruel Existe. ¿Esperamos 15 años más? ¿Le cedemos el testigo a otra generación?”.

Precisamente este sábado la España Vaciada (EVA) se dará cita en Ayllón (Segovia) para avanzar en este aspecto e incluso concretar qué plataformas o colectivos estarían dispuestos a dar el paso, según han confirmado distintas fuentes a este medio.

Raquel Esteban lo tiene claro. “Yo soy partidaria de que la España Vaciada intente entrar en las instituciones. Está visto que o luchas de tú a tú o no hay nada que hacer” y pone el ejemplo de Teruel Existe. “Ha llevado muchas reivindicaciones al Senado e incluso al Congreso en nombre de la España Vaciada que los partidos tradicionales no querían llevar en nombre de la gente que no tenemos a nadie en las instituciones. Nos ha dado voz”.

Explica que “hay mucha gente con ganas de luchar. Es posible que ni siquiera los que lo estamos moviendo vayamos a estar ahí, que aparezca gente que no se atrevía hasta ahora y que está muy preparada. Nos somos dos románticos, hay mucha gente que cree en esto”, asegura, sin dar más detalles.

“Las plataformas de la España Vaciada deben saber cuál es su recorrido y su grado de madurez y si se sienten preparados para dar o no el paso político”, apostilla Óscar Muñoz. “Nosotros lo respetamos. Estamos todos en el mismo barco pero no daremos ese paso. Entiendo que debe darse pero tenemos que mirar nuestra situación: somos un movimiento comarcal y no nos podemos comparar con otros", aunque en realidad sí lo hace para mirarse en el espejo de Castilla y León. "Si miramos lo que ha pasado en Palencia, Burgos u otras provincias, el resultado ha sido bastante incierto", tras los comicios autonómicos.

Muñoz incide en distinguir entre los movimientos con largo recorrido como Teruel Existe o Soria ¡Ya! y otros más recientes. “Ellos han dado el paso político, pero llevarlo a otras asociaciones o colectivos… Cada uno debe ver su situación. Personalmente tengo miedo porque han sido cinco años de trabajo muy duro como asociación que podemos perder. Nosotros, con nuestros mimbres, es la mejor opción que podemos adoptar, aunque no todos estemos de acuerdo".

De hecho, Raquel Esteban no lo ve así. Critica las actitudes que supongan “aprovecharse de la España Vaciada, pero sin mancharse los zapatos y que trabajen otros. Hay que cambiar el modelo o esto va a ir a más con ciudades grandísimas donde la vida no es sostenible”, e insiste en la transversalidad política del movimiento que no excluye a nadie.

Raquel Esteban dice que "va a pasar lo mismo que en Guadalajara con el Corredor del Henares. El 95% de la provincia de Toledo se va a tener que ir a vivir al Corredor de la Sagra y el otro 5% estará el Toledo vaciado. No se está vertebrando nada”

Pone como ejemplo a la provincia de Toledo que, dice, va camino de ampliar sus zonas en riesgo de despoblación debido al efecto del Corredor de la Sagra. Su exponencial crecimiento logístico e industrial al límite de Madrid está atrayendo población tanto madrileña como procedente de otros puntos de la provincia. “Va a pasar lo mismo que en Guadalajara con el Corredor del Henares. El 95% de la provincia de Toledo se va a tener que ir a vivir al Corredor de la Sagra y el otro 5% estará el Toledo vaciado. No se está vertebrando nada”.