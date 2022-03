Teruel Existe y La Otra Guadalajara piden al PSOE que convierta un tramo de la N-211 en autovía

Teruel Existe y La Otra Guadalajara vuelven a unir fuerzas para reclamar “la prometida” conversión en autovía (A-25) de la carretera N-211 en el tramo entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Monreal del Campo (Teruel).

Miguel Ángel Latorre y Ángel Luis López, han dado a conocer que enviarán a todos los ayuntamientos implicados en ambas provincias una carta en la que se solicita el apoyo de los consistorios de forma expresa, mediante un acuerdo plenario para la conversión de la N-211 en autovía “a todos los efectos” en este tramo.

La actuación tiene su origen en la publicación, el pasado mes de diciembre, de la licitación de un estudio informativo bajo la denominación de “mejora del itinerario” que, explican, “ha generado comentarios de todo tipo acerca de la posibilidad de dejar abiertas opciones más allá de la autovía, como la de una carretera de dos carriles más uno”.

Proponen que el acuerdo plenario se remita a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), con la intención de recabar el mayor número posible de apoyos. El objetivo, explican, es “trasladar el convencimiento del territorio” de que la autovía es la única opción que garantiza las condiciones de seguridad y conectividad que necesita esta zona, además de permitir incrementar la velocidad en un 30% frente a la carretera disminuyendo los tiempos de viaje, y que su ejecución supondrá un avance crucial para el desarrollo de oportunidades en estas comarcas de interior que sufren un grave problema de despoblación. Afirman que “cualquier otra opción que no sea autovía supondría ”una tomadura de pelo a la ciudadanía de Teruel y Guadalajara“.

Ángel Luis López, de La Otra Guadalajara, ha pedido que el Partido Socialista de la provincia dé su opinión, “porque todavía no sabemos lo que opina”. Por su parte, Miguel Ángel Latorre ha pedido implicación a todos los políticos de la provincia turolense para que sus partidos “influyan por este proyecto como autovía en Madrid, para que las mociones y proposiciones no de ley no sean un lavado de cara, como la de las Cortes de Aragón que presentó el PP, calcada a la que ya se aprobó en 2010”.

Más de una década de reivindicación de la A-25

El Centro de Iniciativas de Monreal del Campo, en la comarca turolense del Jiloca, ha acogido esta rueda de prensa, que ha comenzado con la proyección del vídeo de un antiguo informativo del año 2008, que recogía el momento en el que José Luis Rodríguez Zapatero se comprometía con esta actuación en plena campaña electoral. Miguel Ángel Latorre ha explicado que posteriormente Zapatero se convirtió en presidente del Gobierno y se aprobó provisionalmente el estudio informativo de esta autovía con fecha de 24 de junio de 2009. Sin embargo, desde ambas provincias aseguran que su ejecución ha quedado relegada y pospuesta desde entonces por los sucesivos gobiernos.

Precisamente hace ahora once años, un 19 de marzo de 2011, estos dos movimientos ciudadanos participaron en un acto reivindicativo en el que los vecinos simularon la construcción de los primeros metros de autovía, con la intención de reclamar el cumplimiento del presidente Zapatero de sus propias promesas, ante los retrasos que se estaban produciendo. Afirman que con la llegada posterior del gobierno 'popular' de Mariano Rajoy (diciembre, 2011), “el proyecto cayó en el olvido, puesto que durante siete años no se avanzó en la ejecución de la infraestructura”, y añaden que durante el primer gobierno del actual presidente socialista Pedro Sánchez se le dio el carpetazo definitivo, con la propuesta de resolución del expediente abierto en 2009.

A lo largo de estos años, tanto La Otra Guadalajara como Teruel Existe han llevado a cabo actividades reivindicativas y también distintas reuniones con las instituciones. Sin embargo, concluyen que “bajo la excusa de recortes y ajustes se ha ido postergando porque no ha habido verdadera voluntad política para desarrollar la infraestructura”.

Un compromiso con Teruel Existe en el Acuerdo de investidura

Desde Teruel Existe han recordado que la licitación del nuevo estudio informativo de una autovía para el trazado entre Alcolea del Pinar y Monreal del Campo (A-25) es un compromiso recogido en el Acuerdo de investidura firmado con el Partido Socialista y la Agrupación de electores en enero de 2020.

El texto firmado por ambas formaciones recogía también “la posterior redacción de los proyectos constructivos y acometer las obras en al menos un tramo, en esta legislatura”. Latorre ha explicado que en el transcurso de las reuniones de seguimiento del Acuerdo de investidura, el Gobierno expuso a la Agrupación de electores que las incidencias derivadas de la pandemia por el COVID 19 habían obligado al retraso del plazo pactado con los turolenses para la licitación del estudio informativo en 2020, por lo que ésta quedó prevista en el segundo semestre de 2021.

Los Presupuestos Generales del Estado han reflejado partidas para acometer el estudio, sin embargo, “sólo por la insistencia de Teruel Existe en las sucesivas reuniones mantenidas con responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, algunas de ellas en el límite del plazo previsto, se está logrando que el proyecto no acumule nuevos retrasos o incluso que quede relegado de nuevo al olvido”. De este modo, la licitación se llevó a cabo la última semana de 2021 y fue publicada en el Boletín Oficial del Estado en enero de 2022.

Por otra parte, los portavoces de ambos movimientos ciudadanos han denunciado que será difícil cumplir los plazos de desarrollo de la actuación previstos en el acuerdo con un plazo de ejecución del estudio informativo de 36 meses, como el que se ha publicado, porque de nuevo “el proceso podría alargarse corriendo el riesgo de que próximos gobiernos no apuesten por ejecutar la vía”.

Ángel Luis López ha lamentado que el estudio informativo se dejara caducar, porque esto supone que hay que volver a iniciar los trámites desde el principio, si bien señala, que podrían reducirse los plazos si se tuviese en cuenta el estudio anterior, puesto que no ha habido variaciones en el territorio desde entonces.

La relevancia de este infraestructura “trasciende” estas provincias

Ambos movimientos ciudadanos han hecho hincapié en que esta vía de alta capacidad es de gran relevancia porque su trazado supondría la apertura de nuevo eje de comunicaciones para el país (centro y oeste peninsular e incluso parte de Portugal con el Valle del Ebro , Cataluña y el Mediterraneo), pero además permitiría lograr la ansiada vertebración de estos territorios de Guadalajara y Teruel.

Además de este tramo de Autovía A-25, desde Teruel Existe recuerdan que presentaron un Plan de infraestructuras para Teruel 2019-2030 que recoge el estudio de la prolongación de la autovía desde Monreal del Campo hasta el entorno de Montalbán, donde conectará con la prolongación de la A-40 proveniente de Teruel. Desde allí, como autovía única, enlazará con Alcañiz y el eje mediterráneo a través de Reus y Tarragona. También, que tanto la demanda de la realización de una «autovía» (A-25) como la del análisis en profundidad de la lógica prolongación futura hacia Tarragona, se incorporaron al Acuerdo de investidura y que los Presupuestos Generales del Estado de 2022 cuentan con partidas presupuestarias para ambas acciones.

Desde ambos movimientos ciudadanos reivindican también el Plan 100/30/30 que la Revuelta de la España Vaciada presentó en las 101 medidas del Modelo de desarrollo que entregaron al Congreso de los Diputados hace un año. López ha asegurado que desde la zona de Molina no hay acceso a vía de alta capacidad o ferrocarril en menos de treinta minutos de los municipios.

Aseguran que no descartan continuar realizando actos reivindicativos, porque “no cejaremos en el empeño de que esta carretera sea una autovía, no vamos a renunciar”.