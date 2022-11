Vox destituye a su coordinadora en Ciudad Real: “Me dicen que soy la Olona”

Vox ha cesado a Yolanda Caballero como coordinadora del partido en Ciudad Real y como vicesecretaria provincial de Relaciones Institucionales, según confirma Lanza. “Me dicen que soy la Olona de Ciudad Real”, ha resaltado la ya exdirigente de la formación de Santiago Abascal en declaraciones a La Tribuna de Ciudad Real. Caballero ha asegurado que no se le comunicó su cese, mientras que el partido de extrema derecha ha resaltado al periódico ciudadrealeño Lanza que “quería imponer su candidatura frente a otras más preparadas” para las próximas elecciones.

Desde Vox han querido resaltar que “por encima de los egos personales y las aspiraciones de cada uno” están “los valores y los objetivos” del partido, aunque han agradecido “el buen trabajo” realizado por la ya excoordinadora local. Caballero ha declarado ante el mismo medio su “decepción” por haber sido “relegada” de su cargo, “sobre todo, porque nadie me lo ha comunicado”.

Además, ha señalado que los candidatos “los nombra Madrid” y que desde el partido se hizo una serie de entrevistas para ello. Ella confirma que su primera entrevista la hizo el 2 de noviembre, y que no recibió respuestas al respecto. “Me entero que en Ciudad Real han pasado unas candidaturas que no trabajan por el partido, no se les ve, no se les conoce y ahí muestro mi desacuerdo y me postulo como candidata por una cuestión de justicia y de méritos demostrados”, explica a Lanza.

Este es el momento en el que afirma que comienzan las desavenencias con el partido. Además, añade que ya hace un año se cesa a personal del partido “sin ningún tipo de justificación ni explicación” y que se trata “sobre todo” de mujeres. De este modo, apunta a la destitución de Begoña Sánchez, que fue vicesecretaria provincial de afiliación, por Cristina Vacas, que es la esposa del diputado Ricardo Chamorro. “Aquí Luis Blázquez decide y Ricardo Chamorro consiente”, ha declarado. También ha señalado que sigue afiliada al partido porque cree que “Vox es necesario”.