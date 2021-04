Castilla y León teme que el Gobierno recurra las normas autonómicas cuando acabe el estado de alarma

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha señalado el temor de su ejecutivo a que el Gobierno de Pedro Sánchez recurra las normas autonómicas una vez acabe el estado de alarma y sean las comunidades las que deban aplicar nuevas restricciones. "El Gobierno de la nación ya ha recurrido esta misma semana una Ley autonómica", ha señalado el vicepresidente referencia Ley de Salud de Galicia, sobre cuya legalidad se pronunció este miércoles el Tribunal Constitucional, suprimiendo la posibilidad de vacunar obligatoriamente.

"¿Qué va a ocurrir si nosotros legislamos por decreto ley? Pues que a los dos días tendremos al rey de la cogobernanza metiéndonos en el Constitucional", ha criticado el vicepresidente. "Nosotros entre otras cosas no tenemos por costumbre gobernar por decreto ley la restricción de derechos fundamentales. Eso no se puede hacer", ha insistido, olvidando que en octubre la Junta impuso su propio toque de queda, y desde enero y durante casi un mes, Castilla y León tuvo un toque de queda a las 20.00 horas.

Sin embargo, el vicepresidente ha insistido en que su comunidad no legislará sobre derechos fundamentales porque no les compete, algo que no puede hacer ningún ejecutivo autonómico "a no ser que uno sea catalán, que entonces puede legislar sobre lo que quiera". Igea, visiblemente enfadado ha insistido en que "en las comunidades de pobres de toda la vida no, porque nos lo encontramos en el Constitucional al día siguiente", y ha cargado contra el ejecutivo por no asumir "ninguna responsabilidad".

"Si el Gobierno hace decaer el estado de alarma nosotros estaremos en la situación del verano anterior", ha recordado el vicepresidente castellano y leonés. Sobre la guía de recomendaciones en la que está trabajando el ejecutivo central para cuando termine el estado de alarma, el vicepresidente ha ironizado. "Después de un año y pico está haciendo una guía de recomendaciones. Alabado sea Jesucristo".