CCOO y UGT califican de “día negro” y “triste” para Castilla y León el pacto de PP y Vox que la CEOE pide respetar

El acuerdo entre el PP y Vox para meter al partido de extrema derecha en un Gobierno de coalición en Castilla y León ha dividido las opiniones de sindicatos y patronal en la comunidad, en la que mantienen acuerdos históricos y continuos desde hace décadas en torno al llamado Diálogo Social, un formato del que el PP siempre ha presumido como modelo de éxito.

Si bien la propuesta de Vox de rebajar las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos ha desaparecido del texto de su acuerdo, las dos centrales mayoritarias han expresado su profunda preocupación por el acuerdo de Gobierno firmado este jueves.

En declaraciones a Europa Press el líder de CCCO en Castilla y León, Vicente Andrés, ha arremetido duramente contra la firma calificando este jueves como "día negro" para la historia de la Comunidad "porque la entrada de los partidos del odio en las tareas de Gobierno es una mala noticia".

Andrés ha señalado que a CCOO le causa "gran preocupación" que en Castilla y León "este partido extremista, este partido del odio provoque situaciones de tensión en la Comunidad y a su juicio el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "no ha respondido bien a lo que el electorado ha dicho" con la firma del pacto. "Hay una disfunción, Mañueco no ha estado a la altura de las circunstancias históricas y a nosotros eso nos preocupa", ha aseverado para señala que, en cualquier caso, "el sindicato, el sindicalismo, como ha hecho en la historia de la humanidad, siempre va a estar defendiendo la democracia" y ahí es donde ha afirmado que van a "anclarse".

Desde UGT se ha calificado de "triste" y "gris" el pacto de PP y Vox, que después de casi 40 años de gobierno monocolor con políticas "erróneas" supone "recuperar seguro el NO-DO". El secretario de Acción Sindical y Diálogo Social de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, ha afirmado a Europa Press que Mañueco "ha hecho la larga cambiada tanto a la parte social de Castilla y León como sus propios votantes" y que el sindicato estará en la "acera de enfrente" si van "en contra del progresismo, en contra de la parte social, en contra de los servicios sociales" o, sobre todo, de aquello que se ha hablado recientemente como la igualdad o la memoria histórica.

La CEOE pide “respeto” al acuerdo de PP y Vox

El presidente de la CEOE de Castilla y León, Santiago Aparicio, ha expresado el respeto de su organización por el acuerdo alcanzado entre PP y Vox y ha pedido a ambas formaciones que el futuro gobierno "respete" y "potencie" el Diálogo Social. Para Aparicio del resultado de las urnas dejaba pocas opciones y ha expresado el respeto por los pactos políticos porque "lo ha decidido el pueblo" y, mientras sean partidos que respetan la Constitución y el Estatuto de Autonomía, no tienen "nada que decir".

El representante empresarial ha asegurado que colaborarán "como siempre" con el gobierno de turno, con la demanda de que se "respete" el Diálogo Social, algo "fundamental" que se recoge en el Estatuto de Autonomía y que es algo "muy importante" para Castilla y León.

Sobre el futuro de ese Diálogo Social, que Vox ha cuestionado, desde CCOO señalan que "Los acuerdos se cumplen, igual que las deudas se pagan y por lo tanto hay que cumplir el diálogo social. No tendrán nuevos escenarios, pero sí tendrá que ejecutar los firmados anterior". Desde UGT señalan que una Ley regula el Diálogo Social y que hay que ver lo que presentan los siguientes consejeros en la Comunidad, que ha afirmado tiene "dos regiones" en la que hay que buscar las "iguales velocidades" con el ejercicio de políticas del Diálogo Social "para el cien por cien de los ciudadanos". Por su parte desde la patronal de la CEOE han destacado que el Diálogo Social está haciendo una labor "impresionante" de cara a la ciudadanía y a las empresas y que "es muy importante que por lo menos las cosas se sepan y que no se esté hablando de cosas que realmente no son ciertas".