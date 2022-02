El consejero de Sanidad de Castilla y León admite que la reunión 'ocultada' con la empresa de ambulancias coincide con la elaboración de nuevos pliegos

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, del PP, ha admitido hoy que su polémica reunión de finales de diciembre, poco después de su toma de posesión, con la empresa ajdudicataria de las ambulancias en Castilla y León, Ambuibérica, 'ocultada' de su agenda pública y contraviniendo con ello el Código Ético de la propia Junta, pudo coincidir con el inicio del expediente para una nueva y multimillonaria ajudicación, de más de 800 millones de euros. En concreto, en su fase de elaboración de pliegos a los que deberán ceñirse las empresas interesadas.

"No puedo decir que no existe ninguna elaboración de pliegos en la Consejería de Sanidad", detalló hoy tras el Consejo de Gobierno de la Junta, a pesar de que antes el consejero portavoz del Gobierno autonómico popular, Carlos Fernández Santiago insistía en que ese proceso de licitación tan jugoso aún no ha comenzado. Sin embargo, el gasto, que se tildó de "histórico", de 809 millones de euros de coste para el nuevo transporte sanitario sí fue autorizado a principios de ese mes de diciembre por el Gobierno de la Junta, como consta en su propia comunicación oficial.

Vázquez insistió varias veces en que este contrato no fue el objeto de la reunión con la empresa Ambuibérica que dirije el exalcalde de Mayorga y exdiputado provincial por el PP, Carlos Magdaleno. Sino que "se habló de las mejoras en aquello que está mal, un tema de rutas, de coordinación con los centros asistenciales y mejora de aquellos vehículos que tienen deficiencias que hay que mejorar".

Por este motivo, tanto el propio consejero de Sanidad como el portavoz rechazaron que se vaya a adoptar medida alguna por el incumplimiento del Código Ético que obligaba a incluir en la agenda pública de Vázquez la celebración de esa reunión, como ha exigido el exportavoz y líder de Ciudadanos, Francisco Igea, que fue quien dio a conocer ese incumplimiento de transparencia durante la celebración del primer debate electoral.

Ambuibérica es la principal empresa responsable del transporte sanitario en Castilla y León. El 9 de diciembre de 2021, con el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos aún operativo, el Consejo de Gobierno autorizó un gasto de 808.960.681 euros para contratar hasta 2028 el servicio de transporte sanitario terrestre, tanto urgente como programado, en un incremento presupuestario de un 113,8 % anual respecto a los años anteriores para aumentar el número de ambulancias y "mejorar y reforzar" la cobertura asistencial.

Sobrecoste final en los test de antígenos 'privatizados'

Además, pocos días después de esa reunión 'oculta', la misma Consejería anunció unidades móviles para realizar cribados de test de antígenos de Covid, en principio asegurando desconocer a qué empresas se asignaban estos contratos. Finalmente, se supo que de esas tres empresas, dos son de excargos del PP: CSM, Ambuibérica (de Magdaleno) y Biorama (de Francisco Julián Ramos, exalcalde de Guijuelo (Salamanca) y exprocurador de las Cortes durante 11 años), con una reserva presupuestaria de 6.393.481,38 euros por unos 200.000 test, sin incluir en ese precio los hisopos y los reactivos, que aportaba la propia Junta de Castilla y León.

Hoy, el consejero propio confirmó que esas unidades móviles concluyeron su labor al terminar el mes de enero con un balance de más de 150 localidades visitadas, 121.204 test realizados (de los cuales 28.291 arrojaron resultados positivos el 23,4%) y tuvieron un coste final de 1.346.000 euros. "El coste ha sido superior a lo estimado inicialmente debido al número de desplazamientos al medio rural que hicieron estas unidades, atendiendo las peticiones que recibimos de las gerencias provinciales", subrayó.