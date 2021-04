Igea defiende la ausencia de mujeres en los galardones de Castilla y León: "No teledirigimos los premios"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha defendido la independencia de los premios Castilla y León 2020, los galardones que concede la Junta anualmente y que llevan desde 2017 sin premiar a mujeres. De los seis agraciados en la última edición, ninguno de ellos era mujer. Según Igea, su gobierno no va a "teledirigir" estos premios, porque los miembros del jurado y sus decisiones son independientes. "El fallo del jurado es inapelable. No se va a interferir para que haya una proporción", ha insistido.

Según el vicepresidente, a pesar de que el palmarés fue exclusivamente masculino, "naturalmente que hay centenares de mujeres en Castilla y León con merecimiento", y ha recordado que el papel de la junta se reduce a establecer el reglamento de los premios y que cualquier institución podría presentar candidatura. "Habrá que preguntarse cuántas candidatas ha presentado el PSOE", ha ironizado el vicepresidente, después de que varios miembros del partido, entre ellos el líder de la formación, Luis Tudanca, cargaran contra los galardones por la ausencia de mujeres.

En ese sentido, el vicepresidente ha acusado a Tudanca, que no asistió a la entrega de premios en Frómista (Palencia) este miércoles de falta de educación. "Es una grosería, que uno tiene que aprender de niño: asistir adónde se le invita". Igea ha subrayado que no sabe a qué se debió la ausencia de Tudanca, ni por qué "el líder del partido socialista de Burgos decidió afear a los premiados", si fue porque no le dejaron desde el PSOE de León, o porque es un "maleducado de tomo y lomo".