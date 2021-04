La incidencia sigue subiendo en Castilla y León y sitúa más ciudades ante el posible cierre del interior de los bares. Según los últimos datos publicados en el Portal de Transparencia, otras cinco ciudades superan el umbral de los 150 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos días.

Si la tendencia se mantiene como hasta ahora, el lunes se ordenará el cierre del interior de la hostelería en Arenas de San Pedro (Ávila), Aldeamayor de San Martín (Valladolid), Béjar (Salamanca), La Cistérniga (Valladolid) y San Andrés del Rabanedo (León). Otras ciudades permanecen por debajo de estos 150 casos por cada 100.000 habitantes, pero siguen subiendo y podrían alcanzar esta cifra en los próximos dos días: Astorga, en León (incidencia de 149), Salamanca capital (148) y Palazuelos de Eresma (144). Estos repuntes se producen una semana después de la Semana Santa, cuando se detectó un descenso de los casos porque eran días festivos y se hacían menos pruebas que un día laboral.

Todos estos datos son provisionales, puesto que el lunes pueden incorporarse estos municipios u otros, en función de cómo evolucione la cuarta ola. Actualmente 21 municipios tienen el interior de la hostelería cerrado: Burgos capital, Miranda de Ebro, Medina de Pomar y Briviesca (Burgos); Palencia capital, Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga, Villamuriel de Cerrato y Venta de Baños (Palencia); Villablino y La Pola de Gordón (León); Santa Marta de Tormes, Carbajosa de la Sagrada y Villamayor (Salamanca); Segovia capital, El Espinar y Riaza (Segovia); Soria capital y El Burgo de Osma (Soria); Valladolid capital y Tudela de Duero (Valladolid).

La incidencia ha continuado subiendo en estos días, aunque eso es lo normal, puesto que las restricciones tardan por lo menos dos semanas en surtir efecto sobre la incidencia del coronavirus, cuando puede verse la efectividad de la limitación.

Según lo previsto, estas restricciones durarán por lo menos hasta la medianoche del 19 de abril, aunque el próximo lunes podrán incorporarse otros municipios. En principio esta limitación iba afectar a municipios de más de 5.00 habitantes, pero finalmente se abrió a municipios más pequeños con un elevado número de contagios, donde se han realizado cribados masivos. En Cervera de Pisuerga, que tiene unos 2.000 habitantes empadronados, participaron 988 personas, de las que dieron positivo 15. En La Pola de Gordón (3.000 habitantes), participaron 458 personas, de las cuales 24 dieron positivo. En Riaza (Segovia) no se ha hecho ningún cribado porque Sanidad ha tenido que repetir las pruebas PCR a 42 personas realizadas en la semana pasada por una contaminación de muestras en el laboratorio.

En Castilla y León, hay once municipios con una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes: esta limitación 'extra' solo se aplica en cuatro de ellos (Cervera de Pisuerga, La Pola de Gordón, Riaza y Villablino), pero también se podría restringir el acceso al interior de la hostelería en Casavieja (Ávila), que detectó un brote de ocho habitantes entre los mil empadronados, lo que resulta en una incidencia de 907 casos por cada 100.000 habitantes. Olmedo (Valladolid) tiene una incidencia de 850 casos (22 positivos entre los 3.600 habitantes); Valverde del Majano (Segovia) registra una incidencia de 807 (6 casos entre los mil habitantes); Lerma (Burgos), tiene una incidencia de 749 (11 de entre los 2.500 habitantes); Ólvega (Soria) tiene una incidencia de 707 (22 positivos de entre los 3.600 habitantes); Nava de la Asunción (Segovia) tiene una incidencia de 655 (13 personas han dado positivo de los 2.700) y en La Fuente de San Esteban (Salamanca), la incidencia es de 623 casos por cada 100.000 habitantes (con 8 positivos entre los 1.200 habitantes.

La Junta de Castilla y León no informa de si estos brotes están controlados o no, por lo que no se puede aventurar que estos municipios puedan verse obligados a cerrar en el interior de su hostelería.

La incidencia en todo Castilla y León (185 casos por cada 100.000 habitantes) vuelve a estar por encima de la media española (182), aunque la situación es muy desigual. Si la Junta de Castilla y León cambiara de criterio y decidiera cerrar el interior de los bares en las provincias con una incidencia superior a los 150 casos, las primeras provincias en cerrar serían Segovia (360), Burgos (327) y Soria (258), aunque también superan ese límite Palencia (243) y Valladolid (159). Mientras, Salamanca permanece en 134 casos por cada 100.000 habitantes; León tiene 114; Ávila ,107 y Zamora, 70 casos por cada 100.000 habitantes.

De momento, todo queda a la espera de cómo evolucionará la pandemia en los próximos días. La Junta de Castilla y León ampliará -previsiblemente- este listado de municipios con más restricciones el próximo lunes.