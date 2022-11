La Junta presentará vía enmienda la reducción del IRPF a 31.000 familias numerosas tras no meterla en los Presupuestos

La Junta de Castilla y León ha justificado la ausencia en los Presupuestos de una de sus medidas estrellas: la bonificación al todo el tramo autonómico del IRPF sin límite de renta a 31.000 familias numerosas. Según ha explicado el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, pese a ser presentada como una de las grandes novedades de cara al ahorro de los ciudadanos, se debe a que no han tenido tiempo para 'armar' bien la medida debido a la complejidad para articularla por lo que ahora tendrán que incluirla como enmienda.

El también consejero de Economía y Hacienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha explicado que el proceso para este tipo de medida es más complicado al no poderse hacerse como Decreto Ley, algo que las autonomías no pueden hacer para las rebajas fiscales. La propuesta que no se pudo incluir en el Proyecto de Ley de Medias Tributarias, Financieras y Administrativas, que acompaña a los Presupuestos, porque ya estaba bajo el análisis del Consejo Económico y Social y del Consultivo.

El portavoz salía así a defender la labor del Ejecutivo autonómico tras ser criticada la falta de la medida en los Presupuestos por el PSOE y Ciudadanos. Ambos partidos acusaron a la Junta de meterlo a “última hora” y ser “una concesión a Vox”. Carriedo, además de negar estas afirmaciones, ha apuntado que este tipo de medidas requiere de tiempo, en concreto, según ha justificado la Junta envió la medida al CES en agosto.

A la dificultad de la medida, también ha añadido que la rebaja fiscal se ha visto obligada a ser adelantada debido al incremento de la presión de la crisis en las familias y ha adelantado que “no será la última rebaja de la legislatura”. Carriedo ha asegurado que de cara al último Pleno de noviembre es previsible que lleven la Ley de rebajas fiscales con, entre otras, ahorros para el medio rural.

Carriedo ha centrado su intervención en despejar las críticas de los socialistas a los Presupuestos. El portavoz ha ironizado con el poco tiempo “de apenas 45 minutos” con los que el PSOE había tenido para analizar las cuentas antes de anunciar una enmienda a la totalidad.

Además, ha señalado el rápido rechazo de los socialistas a los presupuestos de la Junta y la falta de valoraciones a los PGE del Gobierno. En las previsiones de su Ejecutivo, Carriedo ha indicado el apuntado de la inversión frente a la bajada del Estado. “Entiendo que un presupuesto que suba inversiones y baje impuestos le tiene que parecer algo raro al PSOE” para añadir que “es lo que los ciudadanos demandan en este momento, mejorar inversiones y bajar impuestos justo lo contrario de lo que hace el PGE.