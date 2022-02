Valladolid tramitará una ordenanza para sustentar los cambios en movilidad anulados por la Justicia

El concejal de Movilidad y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez, ha informado este martes en el Pleno municipal de la apertura de un plazo de diez días de consulta pública previa de cara a la elaboración de una ordenanza por la que se tratará de sustentar las obras en materia de movilidad llevadas a cabo en verano de 2020 después de que el decreto por el cual se regularon fuera anulado por sentencia judicial pese a que el equipo de Gobierno mantiene la intención de presentar recurso contra la misma.

Así lo ha señalado el edil socialista durante el debate de una moción en la que el Grupo Municipal Popular, que presentó en su día el recurso que ha propiciado la sentencia contraria a la tramitación por parte del equipo de Gobierno, reclamaba revertir las obras realizadas en 23 calles de la ciudad y también el cese del gerente de Auvasa, Álvaro Fernández Heredia, como "ideólogo" de las medidas de movilidad, propuestas ambas rechazadas por los grupos que forman el equipo de Gobierno.

Los grupos de la oposición han incidido en destacar el "varapalo judicial" que recibió el equipo de Gobierno con la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 y que ello revela una "pésima gestión" de estas modificaciones en materia de movilidad.

Tanto PP, que presentaba la moción, como Ciudadanos y Vox han respaldado la propuesta relativa a dejar sin efecto los cambios llevados a cabo, que consistieron en la ejecución de dos carriles bici segregados en la avenida de Gijón y el paseo de Isabel la Católica y el diseño de carriles exclusivos para Bus y taxi en otras 21 calles, además del cierre a la circulación de vehículos privados de no residentes por Cánovas del Castillo y Fray Luis de León.

Eso sí, Ciudadanos se ha desmarcado de la petición de dimisión o cese del gerente de la empresa pública de transporte en autobús, y ha advertido de que observa en los últimos plenos muchas solicitudes de dimisión, debido a que, en su opinión, "algunos tienen el gatillo fácil".

La respuesta del equipo de Gobierno ha sido restar importancia a la sentencia, que aún no es firme, y subrayar que el texto no entra en "el fondo" de las medidas de tráfico, como ha explicado la concejal de VTLP María Sánchez mediante un ejemplo con las correcciones que hacen a su hija en el colegio si no escribe las operaciones con lápiz pese a que estén bien realizadas.

El alcalde de la ciudad, Óscar Puente, ha hecho uso de la palabra en el debate sobre la moción y después de que el concejal del PP Francisco Blanco haya recalcado que cuando lleguen al Gobierno municipal "revertirán" esas modificaciones del tráfico, ha recordado que en la ciudad de Madrid los 'populares' llevaron a los tribunales 'Madrid Central' pero cuando han gobernado "ahí sigue" la zona de restricción al tráfico en el centro de la capital.

Y el concejal de Movilidad y Espacio Urbano, además de insistir en que lo que hace la sentencia es anular el decreto por el que se regularon las actuaciones y no dice que las obras estén mal hechas, ha aprovechado para anunciar que este lunes se ha iniciado la tramitación de la Ordenanza por la que se pretende sustentar esas obras, algo que apunta la propia sentencia en virtud de la Ley de Tráfico, que apuesta por este trámite para "cambios sustanciales" en movilidad, en lugar del Decreto realizado por el Ayuntamiento.

Presentará recurso

Al mismo tiempo, el equipo de Gobierno mantiene que se presentará recurso a la sentencia, ya que no están de acuerdo con los motivos por los que anula el Decreto municipal. Algo que debería materializarse en los próximos días ya que el auto se ha conocido justo hace dos semanas, el 18 de enero.

Aunque la resolución judicial que afecta a los cambios realizados en la ciudad no es considerada firme por el Gobierno municipal, se ha optado como ha explicado Vélez por la puesta en marcha de la nueva normativa y la Concejalía ha puesto en marcha una consulta pública previa para la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de una Ordenanza Municipal para establecer dichos carriles bici y carriles bus en la ciudad de Valladolid, en un plazo que se ha abierto este martes y que finalizará el 10 de febrero.

Posteriormente, ha explicado el concejal de Movilidad, se iniciará la redacción del texto y se seguirán los trámites habituales de aprobación inicial, exposición pública en la que se podrán volver a plantear propuestas y aprobación definitiva en el Pleno.

Según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, "teniendo en cuenta que se trata con la redacción de la presente ordenanza de cumplir la interpretación establecida en un fallo judicial, no cabe hablar de otra alternativa que el estricto cumplimiento de lo establecido en el pronunciamiento judicial".

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones debidamente identificados que así lo consideren pueden presentar sus opiniones y sugerencias, dirigidas a la Concejalía de Movilidad y Espacio Urbano o bien en el buzón digital de 'Reclamaciones y Sugerencias' en la web municipal (https://www.valladolid.gob.es/es/reclamaciones-sugerencias), a través del correo electrónico dmeu@ava.es y en el Registro general del Ayuntamiento de Valladolid.

Durante el Pleno, el asunto de la normativa de movilidad ha aparecido también en varias preguntas formuladas por los grupos de la oposición, como la que ha planteado el 'popular' Carlos Paramio sobre si el Ayuntamiento se plantea anular las multas impuestas en virtud de la "normativa" de movilidad anulada por la sentencia judicial.

Vélez ha recalcado que no consideran que haya una "normativa contraria a derecho", porque la sentencia, además de que no es firme, "solo anula el decreto" por el que se regularon las actuaciones, por lo que ha reclamado al edil del PP que no trate de "confundir" a la ciudadanía y ha pedido a la población que respete las normas de tráfico.

Por otro lado, el edil de Movilidad, en nombre del Ayuntamiento, ha aceptado un ruego del portavoz de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, para tomar medidas que mejoren la seguridad para peatones, bicis y vehículos de movilidad personal en el puente de Isabel la Católica ante el deterioro de las aceras, pues como ha explicado Vélez ya está previsto contratar un tratamiento para mejorar la situación de las lamas que conforman la superficie de la acera, si bien ha precisado que la situación no afecta tanto a bicicletas y VMP, que van por el carril bici.