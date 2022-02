Los partidos extraparlamentarios ante las elecciones de Castilla y León: “Unos están en la Champions y nosotros, en tercera”

Con el fin del bipartidismo, las elecciones dejaron de ser una cosa de dos. Ahora, los electores se han acostumbrado a tener varias opciones para meter en la urna, pero el foco de los medios públicos, el acceso a recursos para campañas sigue siendo cosa de unos pocos. En las elecciones del próximo domingo 13 de febrero, se presentan 25 partidos o coaliciones electorales en Castilla y León. Algunos de ellos, solo participan en una provincia, otros en varias, y algunos, como el caso del Pacma o Partido Castellano Tierra Comunera, lo hace por las nueve circunscripciones.

"Nosotros tuvimos representación en 1999, en las Cortes y desde entonces hacernos hueco ha sido complicado", Domingo Hernández, candidato a la presidencia de la Junta por el Partido Castellano-Tierra Comunera. Su formación, de izquierdas, concurre a las elecciones con el partido Recortes Cero, una de las candidaturas minoritarias a nivel nacional. Denuncia que al resto de partidos no les interesa ni siquiera tenerlos en cuenta porque pueden terminar dispersando el voto. Los medios, denuncian, tampoco les prestan atención. "Solo tienen ojos para partidos grandes o los que están de moda".

Para esta formación, constituida en los años ochenta, es curioso que ahora, con la irrupción de la España Vaciada, se diga que por primera vez una formación lleva como eje de sus políticas la despoblación. "Llevamos 30 años hablando de la despoblación, con cientos de ideas y propuestas a lo largo de los años. Al contario que ellos, además, nos presentamos en las 9 provincias de la comunidad", señala Hernández. "Nos produce inquietud ese provincialismo de la España Vaciada y después de elecciones se van a tirar de los pelos. No hablan de problemas generales y nos parece complicado que vayan a poder ponerse de acuerdo", indica.

La atención mediática depende de varios factores, aunque para Hernández, el quid es si hay algo que está o no de moda. Sucedió con Podemos, con Ciudadanos, con Vox, y ahora recientemente en Castilla y León, con la España Vaciada. Aunque en estos comicios autonómicos, considera que la mayor respuesta la reciben de los medios locales. Coincide José María Martín, coordinador de la campaña de Por Un Mundo Más Justo, otra de las formaciones que concurren el 13-F. "Los medios locales se toman más interés, posiblemente para rellenar, pero siempre es difícil hacerse un hueco", dice entre risas.

Fuera del radar de los medios de comunicación, se hace esencial la presencia en redes sociales y en las calles. "Nosotros seguimos pegando carteles como se ha hecho siempre", dicen desde Partido Castellano-Tierra Comunera. "En lugar de autobuses nosotros llevamos una bicicleta con el logotipo", indican desde Por Un Mundo Más Justo. Los espacios públicos son necesarios para darse a conocer, como también son los anuncios en medios como prensa o radios privadas, para lo que no cuentan con subvenciones. "Unos están en la Champions y nosotros estamos en tercera. Los que entran en el circuito de poder tienen medios públicos y financiación; nosotros no", indica Hernández, del Partido Castellano.

"Algunos salen dopados. En muchos casos, el 50% de la financiación que reciben durante la legislatura para los grupos va para partidos, y lo usan en campaña, aunque lo justifican como varios", denuncia. No contar con dinero público nos pone en desventaja, pero se lleva con deportividad. "Utilizamos las cuotas de los afiliados, pero lo nuestro es una carrera de fondo", señalan desde Por Un Mundo Más Justo. La financiación pública que no reciben también les pone en una posición de desventaja respecto a otros partidos, porque no tienen capacidad para enviar propaganda electoral o papeletas a los domicilios. Tampoco tienen personas suficientes para hacer de apoderados en los colegios electorales, aunque este año han diseñado una solución: la plataforma Apodérate 13F, en la que participan Volt, Centrados por Segovia, Partido Castellano - Tierra Comunera - Recortes Cero, Por Un Mundo Más Justo y Escaños en Blanco.

"Hemos sumado esfuerzos entre varios minoritarios con la intención de ayudarnos entre nosotros". Aunque no tienen apoderados y afiliados suficientes en una comunidad tan extensa, los apoderados de cinco partidos minoritarios ejercerán su función para el resto de las formaciones que integran la iniciativa. "Aunque sean de un partido minoritario velarán para que estén todas las papeletas. "Nos unimos para ampliar la democracia y para hacer partícipe a la ciudadanía de una tarea que mejora la calidad de las elecciones, que todas las candidaturas estén con sus papeletas en todos los colegios electorales, en la forma adecuada y en condiciones de igualdad de acceso a cualquier persona que quiera votarlas", explican.