El alcalde de León (PSOE) ensalza el “importante esfuerzo inversor” de la Junta de Castilla y León en la ciudad

El alcalde de León, José Antonio Diez, (PSOE) ha ensalzado este viernes el “esfuerzo inversor importante” de la Junta de Castilla y León en la ciudad después de una reunión celebrada en Valladolid con el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones.

Diez, conocido por defender la escisión de León en otra comunidad autónoma y sus críticas a la Junta, ha asegurado que no iba a cambiar su opinión sobre el trato “histórico” que ha recibido la provincia porque sería “incoherente”. “He sido muy crítico con la gestión histórica en León, sigo siendo muy reivindicativo y muy crítico; pero ahora no cabe para que diga que hay un esfuerzo inversor importante y hay que ponerlo en valor”, ha valorado el regidor socialista. Diez ha insistido en el “impulso inversor” de proyectos “algunos retrasados demandados durante más de dos décadas y que ahora se están ejecutando.

Diez ha agradecido a Mañueco y a Quiñones su “predisposición y amabilidad” y ha apostado por seguir trabajando desde las instituciones públicas. Además, ha evitado pedir la dimisión de Quiñones por su gestión en el incendio de la sierra de la Culebra, sobre la que ha solicitado información el Defensor del Pueblo.

“El PSOE a nivel autonómico habrá hecho su petición, yo como alcalde creo que no me debo inmiscuir en esos temas, que es un tema de partido. No tengo nada que decir”, ha respondido el regidor socialista, quien ha destacado el trabajo que desarrolla con Quiñones, “muy cercano, muy próximo y de excelente implicación con la ciudad”.

Cordial encuentro con el presidente de la @jcyl @alferma1 a quien he podido transmitir las demandas de la ciudad de #LeonEsp y analizar proyectos que la Junta desarrolla actualmente como la ampliación del Parque Tecnológico o la remodelación de Estación de Autobuses @AgenciaIcal pic.twitter.com/Pb9xBn7mjD — JADiez / ❤️ 🦁 (@JADIEZLEON) 8 de julio de 2022

El alcalde de León ha defendido que los bomberos de la ciudad tuvieran que desplazarse hasta la zona del incendio “ante una situación de una magnitud importante”, igual que acuden —ha explicado— a otros incendios no solo en Castilla y León, sino también en Galicia o Asturias. “Lo de [que hubiera] medios o no medios, está fuera de mi competencia hablar de ello”, ha zanjado.

En la reunión han realizado un “repaso” de proyectos que el gobierno autonómico tiene comprometidos en la capital leonesa. “Muchos llevan un avance importante y tienen un desarrollo muy adecuado. Otros están muy incipientes”, ha valorado Diez, que ha pedido a la Junta que se ejecuten “con la mayor celeridad posible” para cumplir con demandas “históricas” como la estación de buses, el centro de salud de La Granja, el parque tecnológico y “otros que requieren de ese impulso inversor que la Junta hace en León”.

Según las palabras del consejero de Medio Ambiente, la reunión se ha celebrado en un ambiente “muy agradable, cordial y de colaboración”. Suárez-Quiñones ha repasado los proyectos que están en marcha o que se van a iniciar pronto: la estación de autobuses, que verá la luz en 2023; el parque tecnológico (cuyo decreto para aprobar el plan regional se ha iniciado; un proyecto de construcción de viviendas en alquiler y venta para jóvenes; el centro de salud de La Granja y el centro de supercomputación, entre otros.