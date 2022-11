'Caso Primarias': Mañueco reitera su confianza en la Justicia mientras Tudanca le recuerda que es presidente “porque hizo trampas”

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, apenas se atreve a pronunciarse sobre el 'Caso Primarias' la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca que se produjo al recaudar dinero para los afiliados morosos le votasen en el proceso de primarias de 2017. Con la confirmación, adelantada por elDiario.es, de la imputación del propio PP de Salamanca, de su presidente, Javier Iglesias, y de la gerente, Isabel Sánchez, Mañueco tan sólo es capaz de reiterar su “plena confianza en la Justicia”.

“Sobre este asunto llevamos tres años y algo más de cinco meses y siempre he dicho lo mismo, confianza plena en la Justicia y vamos a ver como termina todo”. Mañueco ha obviado que el PP ha recurrido la práctica totalidad de las resoluciones judiciales que se han ido dictando a lo largo de la instrucción del caso, la última ha sido el recurso sobre la declaración en calidad de investigados del PP de Salamanca, de Iglesias y de Sánchez y que se desestimó el jueves.

El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, también se ha pronunciado sobre la causa. “Es un síntoma más del deterioro institucional y político al que está llevando el Partido Popular del señor Mañueco a esta tierra, con esa imputación y con otros casos de corrupción como la Trama Eólica, como la Perla Negra, con la entrada de la extrema derecha en esta Comunidad”, ha declarado. “Esta imputación del Partido Popular de Salamanca, de su presidente provincial, se refiere al origen del proyecto político del señor Mañueco. Demuestra que hizo trampas para ser elegido candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y ahora además se está dirimiendo y hay una imputación porque se sospecha que hicieron trampas y que hay financiación ilegal. En fin, creo que alguien debería asumir responsabilidades en el Partido Popular, porque esto no es bueno, no es bueno para las instituciones, no es bueno para la ética pública, no es bueno para los ciudadanos, pero no es bueno, sobre todo, para los castellanos y los leoneses, porque esto también hace que se resienta el crecimiento económico, no transmite confianza en un momento en que la necesitamos. Castilla y León necesita atraer inversiones y riqueza, y nos está perjudicando muy gravemente la corrupción del Partido Popular”, ha aseverado.

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias, también ha hablado de su imputación para mostrarse “confiado”. “Después de tres años y pico, lo que estoy es confiado. Primero porque esto avanza, que está muy bien, segundo porque hemos tenido la oportunidad de esclarecer, de aclarar, de poner luz y taquígrafos a una situación que desde el PP no tenemos nada que esconder”, ha asegurado.

El presidente del PP de Salamanca ha dicho además que desde el Partido Popular están “encantados de colaborar con la Justicia”, ello a pesar de que se ha negado a declarar en calidad de investigado hasta que resolviese el recurso que finalmente se ha desestimado. Aunque no ha querido hacer valoraciones sobre el auto que confirma su imputación, sí ha señalado que “dice muchas cosas” y recomienda su lectura “con detenimiento” porque es “muy interesante”. La Audiencia dice, entre otras cosas, que la recaudación de dinero fue instada por el propio Iglesias y que no se ha justificado el origen de la totalidad de los más de 60.000 euros de deuda amortizada durante los días previos al proceso de primarias.