El consejero de Cultura anuncia que en mayo pondrá cheques bebé de hasta 20.000 euros para las madres deportistas

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha anunciado este martes en las Cortes de Castilla y León que lanzará en mayo un cheque bebé de entre 15.000 y 20.000 euros para las madres deportistas y entrenadoras de élite que hayan tenido que interrumpir su carrera profesional por su maternidad. “Esta orden está ya completamente redactada y la firmaré dentro de unos días”, ha explicado Santonja

“Estamos buscando soluciones muy novedosas”, ha afirmado Gonzalo Santonja, que ha apuntado que el 75% de las licencias deportivas son de hombres y solo el 25% corresponde a las mujeres. Este cheque bebé tiene “una asignación presupuestaria muy concreta” y se contempla la posibilidad de ampliarla. “Esto no es un discurso vacío, es una medida muy concreta, es algo que no se hacía y que es decisivo para las mujeres”, ha zanjado el consejero.

El procurador socialista Ángel Hernández ha calificado de “esperpéntico” que Santonja haya dedicado parte de su intervención a leer fragmentos de El Quijote, haya hablado de Miguel Delibes y las poesías de Rafael Alberti y Miguel Hernández, incluido que el poeta jugaba en el equipo de fútbol de Orihuela. “Yo no sé si hablaba de molinos, de gigantes... Pero de deporte no ha hablado prácticamente nada. No sé qué decirle”, ha reprochado Hernández, que ha criticado que la Junta invierta 9,18 euros por habitante en deporte, menos que la media del país (10,31 euros).

“Me gusta más el resultado del empate que el de ganar o el de perder. A eso aspiro yo en este hemiciclo y en mi relación con todos los grupos parlamentarios: a empatar desde discrepancias legítimas”, ha expuesto tras leer un fragmento de El Quijote. También ha recomendado un libro de Julián García Candau (Épica y Lírica del Fútbol) y ha mostrado su disposición al “debate, el diálogo y la concertación”.