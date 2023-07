La Coordinadora de Memoria de Burgos reprocha al expresidente de la IGP de Morcilla de Burgos sus mentiras

La Coordinadora de Memoria de Burgos ha mostrado su “absoluta indignación” y ponerse al lado de todas las víctimas de la guerra civil y familiares que han sido “ofendidos e injuriados” por el ya expresidente de la IGP de la morcilla de Burgos, Roberto Da Silva.

El presidente de la IGP Morcilla de Burgos dice que los familiares de los represaliados quieren encontrar sus restos para "cobrar 400 euritos"

La asociación memorialista ha cargado contra las declaraciones “falsas, dañinas, ofensivas y muy dolorosas” para los familiares de los represaliados después de que Da Silva dijera que los familiares de los represaliados quieren encontrar sus restos para “cobrar 400 euritos”. Cuando sus declaraciones empezaron a ser criticadas, Da Silva dijo a EFE que era “una víctima de la venganza de una sociedad que debería haber perdonado”.

Las declaraciones, dice, “vienen de una conversación anterior”, la que mantenía con el locutor de la emisora de radio local de la que se han extraído, en la que Da Silva había hablado de cómo el hermano de su abuela había desaparecido de casa, con 18 años, en los primeros meses de la Guerra Civil. “Lo fusilaron en el puente Valdenoceda”, ha explicado, y lo arrojaron al río, por lo que la familia “no puede buscarlo en las cunetas” ni tiene forma de demostrarlo, ya que se dio por desaparecido y “se rieron en la cara de mi abuela”.

Pero además ha declarado que está “dispuesto” a “ir a la cárcel” e incluso a pedir un indulto. “Y cuando dé con mis huesos en la cárcel podré vocear de forma política, me uniré a un partido y me pondré en el bando contrario, pero si me quieren fusilar a mí como fusilaron a mi tío abuelo, que me fusilen”, remachó Da Silva.

La Coordinadora de Memoria Histórica ha reivindicado la libertad de expresión y opinión, pero en este caso se trata de informaciones “falsas” envueltas “en mensajes inaceptables y del todo ofensivos”. “Las opiniones y comentarios del señor Da Silva las ha hecho con un marcado tono hiriente, con el único objetivo de dañar la imagen de quienes todavía hoy buscan a sus familiares”, ha afeado.

En el comunicado, la Coordinadora afea que Da Silva haya “mentido de forma deliberada” y considera que ha injuriado a la propia asociación “al afirmar que sólo se busca a los familiares por esa compensación económica que no existe”. “Ha satirizado de manera hiriente sobre que muchas de las personas que buscan a sus familiares no saben o no han conocido a sus padres”, continúa la coordinadora, que recuerda que esto es un asunto “muy serio”.

“Se ha mofado de nuestro colectivo en todos y cada uno de sus comentarios. Nos ha difamado y por ello estábamos esperando una disculpa que no sólo no ha llegado, si no que se ha reafirmado en sus declaraciones”, ha afeado la Coordinadora, que hace responsable de sus declaraciones a Da Silva y en Radio Evolución, donde hizo estas declaraciones. “El medio, de forma consciente, da regularmente altavoz a una persona que emite discursos ofensivos y de odio cargados de bulos y noticias falsas hacia diferentes colectivos vulnerables y/o minoritarios”, recrimina.

La Coordinadora también ha agradecido las muestras de apoyo que han recibido y ha insistido en que sus críticas se dirigen personalmente hacia Da Silva, del que separan de su empresa y de la IGP, puesto que esta polémica podría afectar a trabajadoras y trabajadores directos o indirectos “que nada tienen que ver con estas lamentables declaraciones”.

La asociación memorialista ha confirmado que seguirá trabajando para recuperar los restos de las víctimas de la represión franquista y ha reclamado Verdad, Justicia y Reparación para estas personas.