Las Cortes de Castilla y León no concederán su Medalla este año por falta de acuerdo

La Mesa de las Cortes no ha llegado a un acuerdo este viernes sobre la concesión de la Medalla de Oro del Parlamento que tradicionalmente se entrega en el día en el que se celebra el aniversario del Estatuto del Autonomía previsto para el próximo viernes 24 de febrero, con lo que el galardón ha quedado desierto este ejercicio.

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha propuesto entregar la Medalla a la Unidad Especial de la Guardia Civil, una candidatura sobre la que no ha habido acuerdo ante las dos abstenciones del PSOE en torno a la misma, lo que ha conllevado a que este reconocimiento no se entregue finalmente. Los grupos de la oposición han asegurado que la unidad era “merecedora” de esta distinción honorífica, pero han criticado las formas y que no se cumpla el Reglamento.

“No es a quién si no el cómo”, explicaba este jueves en concreto la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urban, quien, tras considerar “perfecta” la posibilidad de conceder la Medalla de las Cortes a la UEI de la Guardia Civil, como han compartido Francisco Igea, de Ciudadanos, y Pablo Fernández, de Unidas Podemos.

Las Cortes de Castilla y León han remitido un comunicado de prensa en el que citan al artículo 19 del Reglamento de Honores y Distinciones de la Cámara, que indica que la concesión de la Medalla de las Cortes de Castilla y León y de la Medalla al Mérito Parlamentario de las Cortes de Castilla y León corresponde “a la Mesa de las Cortes”, algo que se ha repetido en años anteriores hasta que en esta ocasión la propuesta de la Presidencia no ha contado con el respaldo unánime pese a contar, como se detalla desde el Parlamento, con un informe de méritos que justificaba esta entrega.

El Reglamento del Parlamento establece además que es competencia del presidente ordenar la iniciación de procedimiento de entrega, algo que se hizo el pasado 15 de febrero, día en el que Pollán transmitió a los miembros de la Mesa su propuesta.

Según informan las Cortes, la iniciativa ha contado con la abstención de la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez (PSOE), y la del secretario Primero de la Mesa, Diego Moreno (PSOE), lo que ha llevado a la ausencia de unanimidad requerida para entregar este galardón.

El PSOE había pedido la máxima distinción para el dispositivo de lucha contra incendios, mientras que Ciudadanos y Unidas Podemos —del Grupo Mixto— han reclamado la condecoración para el joven zamorano Ángel Orellana, que falleció en junio de 2021 en Andújar (Jaén) al interponerse en una agresión machista de un hombre contra su expareja, una menor de edad. El PP también hizo hecho una propuesta que no ha desvelado por “prudencia” para “no hacer una pelea entre meritorios”.