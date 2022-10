Igea denunciará al presidente de las Cortes de Castilla y León y al procurador de Vox por un tuit “difamatorio”

El exvicepresidente y diputado autonómico por Ciudadanos, Francisco Igea, llevará a los tribunales al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, y al secretario del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro. Falta decidir cuál es la vía elegida, la civil, con una demanda, o la penal con una querella. Igea ha acudido esta mañana a los juzgados de Valladolid donde se ha celebrado un acto de conciliación al que los de Vox sólo han mandado un procurador que ha firmado la no avenencia, esto es, que ni Pollán ni Hierro se van a disculpar o van a eliminar el tuit “difamatorio”, según Igea, que escribió Hierro contra él y difundió Pollán.

“El acto de conciliación se ha resuelto sin avenencia y sin explicaciones sólo ha comparecido su procurador con la instrucción expresa de que no hay avenencia y no hay explicación. Es un poco lamentable que personas adultas que representan a todos los ciudadanos de la Comunidad, el presidente de las Cortes es la máxima autoridad junto con el presidente de Castilla y León, sean incapaces de reconocer que han cometido un error y presentarse a decirlo, no se pedía mucho más”.

“Naturalmente nosotros dada esta situación nos vemos en la obligación de ejercer nuestro derecho a defender el buen nombre que yo creo que tienen derecho todas las personas, también los políticos. Yo creo que tenemos derecho a tener buen nombre. no hay mucho más, no me gustaría que se convirtiese esto en el eje de la acción política”, ha comentado Igea. En el tuit, Hierro comentaba una imagen en la que aparece Igea en un banquillo de un juzgado, refiriéndose a él como “exvicepresidente macarra” y relatando que estaba en un banquillo por amenazas, omitiendo que Igea fue absuelto y que la imagen se remonta al año 2019.

Seis meses de gobierno PP-Vox y ningún sector beneficiado

Por otro lado, Igea ha hecho una valoración de los seis meses de gobierno de coalición de PP y Vox, con una “realidad objetiva” y es que según él, después de medio año Castilla y León está “mucho peor en lo económico” puesto que es la segunda Comunidad con más inflación y donde cae más rápidamente la confianza empresarial. En Sanidad ha destacado las listas de espera “disparadas”, mientras que en Cultura, todo se reduce a “toros, toros y toros”. También se ha referido a los derechos y pide que se pregunte a las mujeres víctimas de la violencia de género o a los inmigrantes. “No hay sector que vea beneficio en la maniobra más absurda en la historia de Castilla y León, la del adelanto electoral”, ha comentado. Además, ha deplorado el “clima bronco, con propaganda de Vox en cualquier acto, con un presidente ausente y cobarde incapaz de poner freno” a esas prácticas y ha responsabilizado de la situación al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.